Знижка до 80% на

хостинг Майнкрафт

Хостинг Майнкрафт

Безплатні автоматичні бекапи  Сканер шкідливих програм Помічник ШІ
289,00  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
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Виберіть хостинг-тариф сервера Minecraft

Умови оплати

Підкоріть світ Minecraft

Створюйте та досліджуйте віртуальний світ Minecraft за допомогою виділеного сервера Майнкрафт. Завдяки простому налаштуванню та багатокористувацькій грі ви отримаєте чудовий досвід.

Ви, Стів і Алекс можете забути про дратівливі лаги. Єдине обмеження – це ваша фантазія, ну і, звісно ж, надокучливі моби та кріпери.
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Виведіть свій ігровий досвід на новий рівень

Створіть потрібну гру (або ігри) прямо з коробки.

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Виняткова продуктивність

Насолоджуйтеся низькою затримкою, грою без затримок і гарантією аптайм 99,9%.
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Просте налаштування

Налаштуйте карти, встановіть моди та плагіни, а також оптимізуйте управління сервером за допомогою одного зручного пакета.
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Багатокористувацька гра

Розмістіть кілька ігор з необмеженою кількістю гравців. Ви можете робити все, що забажаєте.

Грайте більше. Платіть менше

До цін

Посилений захист

Завдяки вбудованому брандмауеру та захисту від DDoS-атак ваш сервер Minecraft буде надійно захищений. Автоматичне резервне копіювання та ручне створення знімків гарантують, що ви зможете швидко та легко відновити дані гри, якщо трапиться щось непередбачуване.

Окрім того, Kodee також допоможе подбати про безпеку. Насолоджуйтеся грою, поки наш помічник ШІ перевіряє акаунти, відстежує оновлення послуг та надає поради щодо безпеки.
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VPS хостинг, на який можна покластися

Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Дата-центри по всьому світу

Насолоджуйтеся швидким завантаженням та грою без затримок, обравши розташування сервера поруч з вашими гравцями. Наші дата-центри знаходяться в Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азії.

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30-денна гарантія повернення грошей

Якщо ви задоволені не на 100%, ви можете подати запит на повернення коштів протягом 30 днів після покупки. Щоб відшкодувати гроші за VPS, має минути 180 днів після попереднього повернення. Жодного ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте наші умови повернення коштів (можуть застосовуватися винятки).

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Поширені запитання про хостинг для Майнкрафт

Знайдіть відповіді на часті запитання про хостинг сервера Minecraft.

Що таке хостингт Minecraft?

Як налаштувати хостинг для сервера Minecraft?

Скільки коштує сервер Minecraft?

Чи можна змінювати модпак на сервері?

Як додати моди на сервер Minecraft?

Який доступ до сервера Minecraft я отримаю?