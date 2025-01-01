Налаштування сервера Minecraft – це швидко і просто.

Обравши VPS для вашого ігрового сервера, увійдіть до панелі управління та введіть ім'я сервера, пароль до ігрової панелі та бажане місце розташування сервера. Потім налаштуйте ігрову панель і запросіть друзів приєднатися до гри.

Якщо вам потрібна допомога з налаштуванням сервера Майнкрафт, перегляньте наші посібник і відеоурок.