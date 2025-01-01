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хостинг Майнкрафт
Хостинг Майнкрафт
Безплатні автоматичні бекапи Сканер шкідливих програм Помічник ШІ
289,00 ₴ /міс.
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Виберіть хостинг-тариф сервера Minecraft
Game Panel 1
579,00 ₴ЗНИЖКА 64%
209,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 379,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
1 ядро vCPU
Диск NVMe: 50 ГБ
Підтримка модів
Root-доступ
Захист від DDoS
Автоматичні off-site бекапи
Найпопулярніший
Game Panel 2
829,00 ₴ЗНИЖКА 65%
289,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 619,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Ядер vCPU: 2
Диск NVMe: 100 ГБ
Підтримка модів
Root-доступ
Захист від DDoS
Автоматичні off-site бекапи
Game Panel 4
1.659,00 ₴ЗНИЖКА 74%
439,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 1.119,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Ядер vCPU: 4
Диск NVMe: 200 ГБ
Підтримка модів
Root-доступ
Захист від DDoS
Автоматичні off-site бекапи
Game Panel 8
4.129,00 ₴ЗНИЖКА 80%
829,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 1.859,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Ядер vCPU: 8
Диск NVMe: 400 ГБ
Підтримка модів
Root-доступ
Захист від DDoS
Автоматичні off-site бекапи
Умови оплати
Підкоріть світ Minecraft
Створюйте та досліджуйте віртуальний світ Minecraft за допомогою виділеного сервера Майнкрафт. Завдяки простому налаштуванню та багатокористувацькій грі ви отримаєте чудовий досвід.Ви, Стів і Алекс можете забути про дратівливі лаги. Єдине обмеження – це ваша фантазія, ну і, звісно ж, надокучливі моби та кріпери.
Виведіть свій ігровий досвід на новий рівень
Створіть потрібну гру (або ігри) прямо з коробки.
Виняткова продуктивністьНасолоджуйтеся низькою затримкою, грою без затримок і гарантією аптайм 99,9%.
Просте налаштуванняНалаштуйте карти, встановіть моди та плагіни, а також оптимізуйте управління сервером за допомогою одного зручного пакета.
Багатокористувацька граРозмістіть кілька ігор з необмеженою кількістю гравців. Ви можете робити все, що забажаєте.
Посилений захист
Завдяки вбудованому брандмауеру та захисту від DDoS-атак ваш сервер Minecraft буде надійно захищений. Автоматичне резервне копіювання та ручне створення знімків гарантують, що ви зможете швидко та легко відновити дані гри, якщо трапиться щось непередбачуване.Окрім того, Kodee також допоможе подбати про безпеку. Насолоджуйтеся грою, поки наш помічник ШІ перевіряє акаунти, відстежує оновлення послуг та надає поради щодо безпеки.
VPS хостинг, на який можна покластися
Дата-центри по всьому світу
Насолоджуйтеся швидким завантаженням та грою без затримок, обравши розташування сервера поруч з вашими гравцями. Наші дата-центри знаходяться в Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азії.
Поширені запитання про хостинг для Майнкрафт
Знайдіть відповіді на часті запитання про хостинг сервера Minecraft.