Три.Два.Онлайн
Про нас
Досягніть успіху в інтернеті з Hostinger
Всесвітньо визнаний хостинг
*Згідно Bitcatcha.
Наша історія
2004
Листопад. Каунас, Литва. Група молодих підприємців створила свою компанію та назвала її Hosting Media.
2007
Запущено 000webhost.com, світовий лідер у сфері безкоштовних послуг хостингу!
2008
Запущено першокласний бренд cPanel хостингу Hosting24.com.
2011
На світ з'явився Hostinger – бренд хостингу із власною панеллю hPanel.
2016
Побачив світ розроблений нами хмарний хостинг.
2019
Завдяки стабільному зростанню, наша команда збільшилася вдвічі: до 400+ людей по всьому світу!
2020
Hostinger – хостингова компанія з найбільшими темпами зростання.
2021
Hostinger інтегрував конструктор сайтів Zyro як частину своїх послуг.
2023
Запущено чатбот ШІ для підтримки клієнтів.
2024
Кількість клієнтів перевищила 3 млн.
Наші сильні сторони
Зручні у використанні інструменти
Швидкість завантаження сайту
Онлайн-підтримка
Зручні у використанні інструменти
Наші інструменти для створення сайту та управління ним розроблені спеціально для того, щоб дозволити користувачам без технічного досвіду створити надійну присутність в інтернеті. Контролюйте все в одному місці за допомогою hPanel – домени, хостинг, поштові акаунти тощо. З drag-and-drop конструктором сайтів ШІ Hostinger ви зможете запустити сайт швидко та без жодних обмежень.
Швидкість завантаження сайту
Ми хочемо, щоб творці сайтів та власники бізнесу швидко рухалися вперед. Уявімо, що ваш сайт завантажується за мілісекунди в будь-якій точці світу завдяки нашим серверам, розташованим по всьому світу, з гарантією безвідмовної роботи 99,9%. Запропонуйте своїй аудиторії найкращий користувацький досвід і спостерігайте, як підвищується рейтинг вашого сайту.
Онлайн-підтримка
Ми готові допомогти кожному, хто прагне досягти успіху в інтернеті. Наша команда підтримки володіє понад 10 мовами, тож ви можете впевнено залишати запити рідною мовою. Ми обіцяємо швидко зв'язатися з вами та запропонувати найкращі рішення.
Тисячі задоволених клієнтів
Якісний хостинг в Україні та за її межами. Ми пропонуємо найкращий хостинг тисячам задоволених клієнтів у всьому світі.
Нещодавно я звернувся до служби підтримки. Приємно вражений рівнем обслуговування – професіонали своєї справи! Попри невелику кількість інформації їм вдалося виявити проблему і швидко її вирішити.
Я пройшов кілька курсів дизайну та розробки, але не мав досвіду самостійного управління сайтами. І ось знайшов чудовий хостинг, аби відпрацювати здобуті навички. Найприємніше – в Hostinger я отримав повний контроль над своїм кодом.
Наразі у мене є 94 сайти, розміщених в Hostinger. Мені та моїм клієнтам Hostinger подобається з двох причин: швидкість сервера і відмінна підтримка клієнтів. Hostinger – універсальна платформа, яка підійде як новачкам, так і професійним розробникам.
Рука на пульсі інновацій
Віддані справі люди – герої
Перш ніж говорити, ми слухаємо
Останні публікації у блозі
HostingAdvice.com – авторитетний сайт про сферу хостингу, створений командою вебекспертів, програмістів та технічних менеджерів.
У поточному бізнес-контексті лояльність визначається як здатність компанії втримати клієнтів, перетворивши їх в постійний дохід.
Hostinger дійсно надійний хост
Найкращий показник аптайму
Відчувається преміальний хост