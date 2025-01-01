Три.Два.Онлайн

Три. Два. Онлайн.

Про нас

Досягніть успіху в інтернеті з Hostinger

Hostinger допомагає мільйонам людей по всьому світу відчути силу інтернету – від розробників до блогерів-початківців та підприємців. Ви зможете легко запустити сайт за допомогою нашого швидкого хостингу, конструктора сайтів на основі ШІ та простій у використанні панелі управління hPanel.
Досягніть успіху в інтернеті з Hostinger

Всесвітньо визнаний хостинг

Заснований у 2004 році як технологічний стартап у Литві, сьогодні Hostinger є провідним хостинг-провайдером, який обслуговує понад 3 мільйони людей із більше ніж 150 країн світу.
Отримавши репутацію бренду хостингу з найбільшим темпом росту 2020 року*, ми продовжуємо вдосконалювати наші послуги, відкривати нові ринки та дбати про ваш успіх.

*Згідно Bitcatcha.

Всесвітньо визнаний хостинг

Наша історія

Наші сильні сторони

Зручні у використанні інструменти

Швидкість завантаження сайту

Онлайн-підтримка

Зручні у використанні інструменти

Наші інструменти для створення сайту та управління ним розроблені спеціально для того, щоб дозволити користувачам без технічного досвіду створити надійну присутність в інтернеті. Контролюйте все в одному місці за допомогою hPanel – домени, хостинг, поштові акаунти тощо. З drag-and-drop конструктором сайтів ШІ Hostinger ви зможете запустити сайт швидко та без жодних обмежень.

Швидкість завантаження сайту

Ми хочемо, щоб творці сайтів та власники бізнесу швидко рухалися вперед. Уявімо, що ваш сайт завантажується за мілісекунди в будь-якій точці світу завдяки нашим серверам, розташованим по всьому світу, з гарантією безвідмовної роботи 99,9%. Запропонуйте своїй аудиторії найкращий користувацький досвід і спостерігайте, як підвищується рейтинг вашого сайту.

Онлайн-підтримка

Ми готові допомогти кожному, хто прагне досягти успіху в інтернеті. Наша команда підтримки володіє понад 10 мовами, тож ви можете впевнено залишати запити рідною мовою. Ми обіцяємо швидко зв'язатися з вами та запропонувати найкращі рішення.

Тисячі задоволених клієнтів

Якісний хостинг в Україні та за її межами. Ми пропонуємо найкращий хостинг тисячам задоволених клієнтів у всьому світі.

Podaz Store
Інтернет-магазин

Нещодавно я звернувся до служби підтримки. Приємно вражений рівнем обслуговування – професіонали своєї справи! Попри невелику кількість інформації їм вдалося виявити проблему і швидко її вирішити.

Andrew
Розробник сайтів

Я пройшов кілька курсів дизайну та розробки, але не мав досвіду самостійного управління сайтами. І ось знайшов чудовий хостинг, аби відпрацювати здобуті навички. Найприємніше – в Hostinger я отримав повний контроль над своїм кодом.

Jeremiah Kobina
Розробник ПЗ

Наразі у мене є 94 сайти, розміщених в Hostinger. Мені та моїм клієнтам Hostinger подобається з двох причин: швидкість сервера і відмінна підтримка клієнтів. Hostinger – універсальна платформа, яка підійде як новачкам, так і професійним розробникам.

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ТЕХНОЛОГІЯ

Рука на пульсі інновацій

Як один з найшвидших та найефективніших провайдерів хостингу, ми швидко адаптуємося до останніх технологічних досягнень. Щоб забезпечити максимальну швидкість та ефективність наших послуг, ми постійно вдосконалюємо інфраструктуру серверів за допомогою передових рішень для боротьби з DDoS й технології LiteSpeed, а також розвиваємо нашу власну розробку – панель hPanel.
Детальніше про наші технології
Рука на пульсі інновацій
ЛЮДИ

Віддані справі люди – герої

Маючи понад 1000 співробітників у 54 країнах, Hostinger є хостинг-провайдером з найвищим темпом зростання у світі. Ми дбаємо про якість наших послуг та успіх клієнтів. Приєднуйтеся до Hostinger і працюйте разом з нами!
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Віддані справі люди – герої
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ

Перш ніж говорити, ми слухаємо

Клієнт – найвища посада в Hostinger. Ваші відгуки сприяють покращенню наших послуг і загального досвіду користувачів. Ми завжди цікавимося думкою наших клієнтів за допомогою різних опитувань.
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Перш ніж говорити, ми слухаємо

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Ieva T.
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antoniskazoulis
Hostinger входить до списку хостинг-провайдером №1 у 2021 році
Hostinger входить до списку хостинг-провайдером №1 у 2021 році

Ми раді повідомити, що Hostinger визнано хостинг-провайдером №1 у 2021 році

Ieva T.
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Hostinger дійсно надійний хост
Bitcatcha
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Найкращий показник аптайму
PCMag
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Відчувається преміальний хост
Quicksprout
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