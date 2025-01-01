Керований хостинг для WordPress

Знижка до 74% на

хостинг для WordPress

Хостинг для WordPress

Безплатна міграція домену і сайту Безплатний конструктор сайтів ШІ для WordPress Повністю кероване обслуговування для WordPress Онлайн-підтримка
79,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

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Google
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4.8/5
1,237
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HostAdvice
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4.6/5
2,432
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WpBeginner
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4.7
874
відгуків

Виберіть тариф керованого хостингу для WordPress

Насолоджуйтеся першокласною роботою сайту, незалежно від фреймворку.

Умови оплати
Dino Valdez Співзасновник "RSNL Creative"

Якщо клієнт звертається до нас, він хоче, щоб ми запропонували йому найкраще рішення. У 99% випадків ми створюємо сайт WordPress в Hostinger.

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Dino Valdez

Співзасновник "RSNL Creative" | rsnlcreative.com

James Leaver Маркетолог пивоварні "Sureshot"

Послуги Hostinger виявилися надзвичайно надійними. Завдяки безперебійній роботі сайту нам вдалося збільшили продажі та залучили нових відвідувачів.

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James Leaver

Маркетолог пивоварні "Sureshot" | sureshotbrew.com

Douglas Souza Співзасновник "Coletivo Estudio"

Коли ми перейшли на хостинг Hostinger, безпека нашого сайту значно покращилася. Тому ми без вагань вирішили перенести всю базу клієнтів у Hostinger.

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Douglas Souza

Співзасновник "Coletivo Estudio" | coletivoestudio.com.br

Блискавична продуктивність

Швидке завантаження гарантує кращий користувацький досвід, хороший рейтинг і вищі показники конверсії.
Підвищте продуктивність сайту за допомогою сервера LiteSpeed і плагіна LSCWP Cache.
Мініфікація коду, зміна дата-центру та автоматична оптимізація зображень – підвищте швидкість сайту до 40% за допомогою Hostinger CDN.
Кеш об’єктів зменшує час відповіді сайту в 3 рази.
IPv6 і HTTP/3 забезпечують низьку затримку та швидку передачу даних.
Приклад звіту Core Web Vitals про швидкість сайту WordPress
Review provider

Результат тестування швидкості нашого тестового сайту Hostinger у США – 143 мс. Це середній показник найбільшої швидкості у світі, що робить їх одним з наших хостів топ рівня A+!

Review provider

Якщо ви маєте сайт для малого бізнесу, інтернет-магазин або блог, що розвивається, ваш онлайн-ресурс легко впорається з великим об'ємом трафіку.

Review provider

Середній час завантаження моєї цільової сторінки феноменальний – 1.56 с. А показник аптайму за кілька місяців тестування досягнув 99,99%. Усе так, як і обіцяли.

Керований хостинг для WordPress

Отримайте максимум від WordPress за допомогою нашого багатофункціонального хостингу.
Безпечно вносьте зміни на сайт за допомогою проміжного середовища.
Розумне автоматичне оновлення WordPress гарантує постійну безпеку вашого сайту.
Захистіть свої дані за допомогою автоматичного резервного копіювання.
Отримайте повний набір інструментів – WP-CLI, доступ через SSH, інтеграцію Git і контроль версій PHP.
Керований хостинг для WordPress
Review provider

Я працюю розробником 20 років і довіряю розміщення сайтів моїх клієнтів лише для Hostinger. За допомогою зручної панелі надзвичайно просто налаштувати та запустити онлайн-ресурс.

Review provider
Review provider

Жодного разу не виникало проблем, особливо вразила зручна панель управління. Я використовую Hostinger для своєї компанії цифрового маркетингу, на серверах якої розміщено понад 100 клієнтів.

Review provider
Review provider

Неймовірна швидкість, зрозуміла панель управляння та відмінний захист від шкідливих програм. Це найкращий хостинг з унікальними функціями.

Review provider

Потужний захист сайту

Наш автоматичний сканер шкідливих програм виявляє та видаляє небезпечні файли.
Удосконалений брандмауер вебдодатків дбає про багаторівневий захист сайту.
Захист від DDoS-атак гарантує безперебійну роботу сайту, фільтруючи шкідливий трафік.
Керований хостинг для WordPress включає SSL-сертифікати та захист від шкідливого програмного забезпечення
Review provider

Hostinger надає надійні послуги хостингу. Протягом 14-денного періоду на нашому тестовому сайті жодного разу не було збоїв.

Review provider

Тарифи включають SSL-сертифікати, а всі сервери мають розширений модуль безпеки для захисту ваших даних.

Review provider

Завдяки захисту від DDoS, автоматичним оновленням та резервному копіюванню, ви можете бути впевнені, що ваш сайт захищено.

Приєднайтеся до понад 3 мільйонів власників сайтів

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Інструменти ШІ для сайту WordPress

Насолоджуйтеся легким процесом створення сайту.
Легкий старт. Опишіть вашу ідею та отримайте готовий сайт.
Заощаджуйте кошти. Щоб запустити сайт WordPress, не обов'язково наймати копірайтера.
Економте час. Попрощайтеся з письменницькою кризою – ШІ завжди згенерує влучний текст.
Залишайтеся онлайн. Наш інструмент усунення несправностей ШІ виявляє та виправляє найпоширеніші помилки на сайтах.
Інструменти ШІ для сайту WordPress

WordPress – це просто

Створіть ідеальний сайт WordPress у найкоротші терміни.
Інсталюйте WordPress за один клік, скориставшись нашим автовстановлювачем.
Налаштуйте сайт за допомогою найкращих тем і плагінів.
Отримайте покрокову інструкцію зі створення сайту за допомогою плагіна WordPress Hostinger.
WordPress – це просто
Review provider

Завдяки зручній панелі встановити WordPress дуже просто. Не виникало труднощів і зі створенням піддоменів, управлінням файлами та активацією SSL-сертифікатів.

Review provider
Review provider

Просте управління та налаштування послуг в одному місці. Це дійсно зручно, тому я вирішив перенести всі сайти у Hostinger.

Review provider
Review provider

Ви можете не турбуватися про технічні аспекти, адже панель управління Hostinger проста у використанні та забезпечує гнучкий процес налаштування сайту.

Review provider

Онлайн-підтримка

Виникли труднощі? Зв’яжіться з нашою командою підтримки через онлайн-чат або електронною поштою.
Наша команда підтримки професійно проконсультує щодо хостингу WordPress.
Отримайте допомогу миттєво – середній час відповіді менше ніж 2 хвилин.
Наші фахівці готові допомогти у будь-який час.
Онлайн-підтримка
Review provider

Просте налаштування та професійна підтримка клієнтів. Це найкраща хостингова компанія.

Review provider
Review provider

Жодного разу не пошкодував, що вибрав Hostinger. Окрім надійного хостингу, мене вразила швидка та експертна підтримка.

Review provider
Review provider

Я повністю задоволений послугами Hostinger. А команда підтримки перевершила всі очікування!

Review provider

Безплатна міграція сайту WordPress

Ваш сайт WordPress розміщений на іншому хостингу? Ми допоможемо перенести його.
Усе просто – надішліть нам запит на міграцію і ми перенесемо ваш сайт.
Наша команда міграції гарантує плавне перенесення від початку до кінця.
Перенесення сайту займає менше ніж 24 години.
Перенести зараз
Безплатна міграція сайту WordPress

Hostinger для спільноти WordPress

Ми пишаємося тим, що є учасниками спільноти WordPress і робимо свій внесок в ініціативу Five for the Future. Наша команда із задоволенням вкладає 5% своїх ресурсів, щоб зробити WordPress кращою платформою для всіх. Крім того, ми спонсоруємо WordCamp, включно з WordCamp US, WordCamp Europe і WordCamp Asia.
Hostinger для спільноти WordPress

Комплексний хостинг для WordPress

Отримайте всі інструменти, необхідні для запуску сайту WordPress, в одному місці.

Безплатний SSL

Безплатний SSL

Ви отримаєте безплатні SSL-сертифікати, аби захистити всі свої сайти.

Корпоративна пошта

Корпоративна пошта

Створіть до 100 поштових акаунтів на основі домену – повністю безплатно.

WP-CLI і SSH

WP-CLI і SSH

Керуйте своїм сайтом будь-де за допомогою WP-CLI, SSH і SFTP.

Управління доступом

Управління доступом

Працюєте із клієнтами? Легко надавайте доступ та керуйте ним.

CDN

CDN

Пришвидшіть завантаження сайту на 40% за допомогою Hostinger CDN.

Аптайм 99,9%

Аптайм 99,9%

Hostinger гарантує показник аптайму 99,9%, аби ваш сайт зажди залишався онлайн.

Приєднайтеся до понад 3 мільйонів власників сайтів

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Поширені запитання про хостинг для WordPress

Знайдіть відповіді на часті питання про хостинг WordPress

Де використовується WordPress?

Що таке керований хостинг для WordPress?

Які ліміти CPU, RAM, інодів і трафіку хостингу для WordPress?

Скільки коштують тарифи WordPress?

Що вибрати – хостинг для WordPress чи звичайний хостинг?

Чи потрібен мені хостинг для WordPress?

Як захистити хостинг для WordPress?

Як перенести свій сайт на тариф хостингу для WordPress Hostinger?

Як створити сайт на WordPress?