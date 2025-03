Керований хостинг для WordPress

Hostinger для спільноти WordPress

Ми пишаємося тим, що є учасниками спільноти WordPress і робимо свій внесок в ініціативу Five for the Future. Наша команда із задоволенням вкладає 5% своїх ресурсів, щоб зробити WordPress кращою платформою для всіх. Крім того, ми спонсоруємо WordCamp, включно з WordCamp US, WordCamp Europe і WordCamp Asia.