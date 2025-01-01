хостинг для WordPress
Хостинг для WordPress
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Виберіть тариф керованого хостингу для WordPress
Насолоджуйтеся першокласною роботою сайту, незалежно від фреймворку.
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Якщо клієнт звертається до нас, він хоче, щоб ми запропонували йому найкраще рішення. У 99% випадків ми створюємо сайт WordPress в Hostinger.Читати повністю
Послуги Hostinger виявилися надзвичайно надійними. Завдяки безперебійній роботі сайту нам вдалося збільшили продажі та залучили нових відвідувачів.Читати повністю
Коли ми перейшли на хостинг Hostinger, безпека нашого сайту значно покращилася. Тому ми без вагань вирішили перенести всю базу клієнтів у Hostinger.Читати повністю
Блискавична продуктивність
Результат тестування швидкості нашого тестового сайту Hostinger у США – 143 мс. Це середній показник найбільшої швидкості у світі, що робить їх одним з наших хостів топ рівня A+!
Якщо ви маєте сайт для малого бізнесу, інтернет-магазин або блог, що розвивається, ваш онлайн-ресурс легко впорається з великим об'ємом трафіку.
Середній час завантаження моєї цільової сторінки феноменальний – 1.56 с. А показник аптайму за кілька місяців тестування досягнув 99,99%. Усе так, як і обіцяли.
Керований хостинг для WordPress
Я працюю розробником 20 років і довіряю розміщення сайтів моїх клієнтів лише для Hostinger. За допомогою зручної панелі надзвичайно просто налаштувати та запустити онлайн-ресурс.
Жодного разу не виникало проблем, особливо вразила зручна панель управління. Я використовую Hostinger для своєї компанії цифрового маркетингу, на серверах якої розміщено понад 100 клієнтів.
Потужний захист сайту
Hostinger надає надійні послуги хостингу. Протягом 14-денного періоду на нашому тестовому сайті жодного разу не було збоїв.
Тарифи включають SSL-сертифікати, а всі сервери мають розширений модуль безпеки для захисту ваших даних.
Завдяки захисту від DDoS, автоматичним оновленням та резервному копіюванню, ви можете бути впевнені, що ваш сайт захищено.
Інструменти ШІ для сайту WordPress
WordPress – це просто
Завдяки зручній панелі встановити WordPress дуже просто. Не виникало труднощів і зі створенням піддоменів, управлінням файлами та активацією SSL-сертифікатів.
Просте управління та налаштування послуг в одному місці. Це дійсно зручно, тому я вирішив перенести всі сайти у Hostinger.
Онлайн-підтримка
Безплатна міграція сайту WordPress
Hostinger для спільноти WordPress
Комплексний хостинг для WordPress
Отримайте всі інструменти, необхідні для запуску сайту WordPress, в одному місці.
Безплатний SSL
Ви отримаєте безплатні SSL-сертифікати, аби захистити всі свої сайти.
Корпоративна пошта
Створіть до 100 поштових акаунтів на основі домену – повністю безплатно.
WP-CLI і SSH
Керуйте своїм сайтом будь-де за допомогою WP-CLI, SSH і SFTP.
Управління доступом
Працюєте із клієнтами? Легко надавайте доступ та керуйте ним.
CDN
Пришвидшіть завантаження сайту на 40% за допомогою Hostinger CDN.
Аптайм 99,9%
Hostinger гарантує показник аптайму 99,9%, аби ваш сайт зажди залишався онлайн.