Керований хостинг для WordPress

WordPress – найпоширеніша система управління контентом (CMS), на якій створено понад 40% усіх сайтів. Протягом багатьох років мільйони користувачів WordPress створювали різні типи сайтів на цій CMS, зокрема блоги, портфоліо, резюме, форуми, сайти-візитки, закриті сайти з платною підпискою та інтернет-магазини.

Оскільки це безплатне програмне забезпечення з відкритим кодом, ви можете встановити його на будь-який хостинг і налаштувати сайт WordPress під свої потреби.

Користувачі обирають WordPress завдяки простому у використанні інтерфейсу, темам та плагінам – вам не знадобляться технічні знання. Ви можете створити повнофункціональний сайт за допомогою WordPress, не написавши жодного рядка коду.

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