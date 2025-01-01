HÉBERGEMENT INFOGÉRÉ POUR WORDPRESS

WordPress est le système de gestion de contenu (CMS) le plus populaire, alimentant plus de 40 % de tous les sites web. Il permet à des millions de créateurs comme vous de créer toutes sortes de sites : blogs, portfolios, CV, forums, publications et boutiques en ligne. WordPress est un logiciel open source et gratuit qui peut être installé sur n'importe quel service d'hébergement web. Il vous permet de personnaliser votre site comme vous le souhaitez. Toutefois, pour des performances optimales, nous vous recommandons d'opter pour un hébergement spécialement optimisé pour WordPress, comme celui proposé par Hostinger.

Hostinger, recommandé par WordPress.org, vous offre des outils puissants pour booster les performances de votre site : une infrastructure LiteSpeed pensée pour WordPress, des extensions internes pour simplifier la configuration et la maintenance, ainsi que des outils IA pour faciliter et accélérer le développement de votre site. Avec Hostinger, vous pouvez créer un site WordPress entièrement fonctionnel sans aucune expérience et sans coder.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre tutoriel sur WordPress pour découvrir son fonctionnement en détail.