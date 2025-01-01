l'hébergement infogéré pour WordPress
Gérez votre site WordPress en toute simplicité
Service rapide, sécurisé et facile à utiliser. Aucune configuration technique. Profitez de nos outils IA, du support expert 24 h/24 et 7 j/7 et d'une infrastructure optimisée pour la vitesse.
Gagnez des heures sur la gestion de WordPress avec l'IA
Créateur de sites internet IA
Créez un site web en quelques minutes : l'IA crée des mises en page, des pages et du contenu prêt pour le SEO dans plus de 50 langues. Lancez des blogs, des sites professionnels ou des boutiques WooCommerce instantanément
Outil de dépannage de site web IA
Minimisez les interruptions de service avec la détection et la correction automatiques des erreurs : l'IA résout 70 % des problèmes en quelques minutes, sans votre intervention technique
Outil d'optimisation de site web IA
Augmentez les performances de votre site web de 20 % : l'IA applique les optimisations LiteSpeed et détecte automatiquement les requêtes lentes, vous offrant un site web plus rapide et plus fiable.
Connectez votre site à l'outil de marketing par email IA en un clic
Des performances ultrarapides et une disponibilité fiable
Temps de chargement plus rapides
Aucune interruption, aucun visiteur perdu
Classement et visibilité IA améliorés
Plus de conversions
Support expert 24 h/24 et 7 j/7 pour WordPress
Protection maximale de votre site
Suppression automatique des logiciels malveillants
Assurez l'entretien et la sécurité de votre site : nous recherchons en permanence les menaces et supprimons les fichiers malveillants avant qu'ils ne puissent causer des dommages.
Protection pare-feu avancée
Protégez votre site contre les attaques : notre pare-feu d'application web (WAF) bloque les menaces avant qu'elles n'atteignent votre site.
Atténuation des attaques DDoS
Votre site reste en ligne : nous filtrons le trafic malveillant pour empêcher les attaques à grande échelle sur votre site.
Sécurité entièrement gérée
Votre site est protégé : nous gérons toutes les opérations de sécurité pour que n'ayez rien à faire manuellement.
Votre site WordPress, infogéré
Testez en toute sécurité avant de publier
Sécurisez votre site en un clic
Ne perdez jamais vos données
Créez plus rapidement avec des outils de développement professionnels
Transformez vos visiteurs WordPress en clients avec le marketing par email IA
De WordPress à votre boîte de réception en quelques minutes
Campagnes créées par l'IA
Des emails 100 % personnalisés
Suivez les performances en temps réel
Gratuit avec votre plan
Migrations rapides, gratuites et illimitées
- Aucun impact sur la disponibilité du site en ligne
- 85 % des migrations sont réalisées en moins de 5 minutes
- Support expert disponible si besoin
Plus de 4 millions de propriétaires de sites web dans le monde entier nous font confiance
Hostinger est un excellent choix pour l'hébergement WordPress. C'est un service rapide et fiable, avec une équipe de support efficace.Lire l'histoire complète
Hostinger est un excellent choix pour l'hébergement WordPress. C'est un service rapide et fiable, avec une équipe de support efficace.Lire l'histoire complète
Hostinger est un excellent choix pour l'hébergement WordPress. C'est un service rapide et fiable, avec une équipe de support efficace.Lire l'histoire complète