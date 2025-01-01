Lors de votre essai gratuit, nous vous guiderons pour que votre première campagne soit un succès. Dans un premier temps, nous vous conseillons de créer une adresse email professionnelle et de compléter les informations de votre marque (nom, logo, couleurs). Cela permet de garantir que tous les emails créés sont conformes, adaptés à votre marque et prêts à être envoyés.

Si votre nom de domaine est hébergé par Hostinger, vous pouvez le configurer pour l'envoi d'emails en un clic.

Pour lancer une campagne emailing, il vous suffit de lui attribuer un nom, de sélectionner un template d'email et de choisir vos destinataires. Avant l'envoi, vous pouvez également vous envoyer un email de test pour vérifier son apparence dans la boîte de réception.