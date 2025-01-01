Obtenez un certificat SSL gratuit et sécurisez votre site dès maintenant

Protégez votre site et vos visiteurs en offrant des connexions sécurisées et cryptées. Renforcez la confiance de votre marque et améliorez votre classement dans les moteurs de recherche grâce à notre SSL gratuit — disponible pour tous les plans d'hébergement.

Obtenez un certificat SSL gratuit et sécurisez votre site dès maintenant

Certificats SSL gratuits avec tous nos plans

Achetez l'un de nos plans d'hébergement et recevez gratuitement un certificat SSL.

La différence entre les certificats SSL gratuits et payants

Chez Hostinger, notre certificat SSL gratuit est aussi sécurisé que les certificats payants. Nous utilisons un certificat validé par le domaine et conforme à la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS). Il s'agit donc d'un SSL standard qui protège tous les types de sites.
En ce qui concerne les niveaux de sécurité, il n'y a aucune différence entre les certificats SSL gratuits et payants. Les deux fournissent un cryptage fort pour connecter en toute sécurité votre site et ses visiteurs.
Ils affichent également des indicateurs essentiels pour montrer que le site web est sans risque — le préfixe HTTPS et l'icône de cadenas sur la barre d'adresse des principaux navigateurs.
Nous renouvelons également tous les certificats automatiquement et gratuitement, ce qui est plus pratique pour nos utilisateurs et leur permet de faire des économies.
La différence entre les certificats SSL gratuits et payants

Pourquoi avez-vous besoin d'un certificat SSL ?

Sécurisez votre site web

En ajoutant un certificat SSL au site, vous protégez toutes les informations privées partagées entre vous et les visiteurs contre les utilisateurs non autorisés. De plus, nos certificats SSL utilisent un cryptage 256 bits, la norme de l'industrie pour la protection des données.
Pourquoi avez-vous besoin d'un certificat SSL ?

Conformité aux normes PCI DSS

Les entreprises en ligne qui acceptent des transactions et traitent les informations d'identification des visiteurs doivent se conformer aux normes de sécurité PCI, qui incluent la protection SSL. Sans ce dispositif de sécurité, le site ferait courir un risque à ses visiteurs et ne respecterait pas la réglementation.
Conformité aux normes PCI DSS

Instaurez la confiance

En activant la protection SSL, l'URL de votre site commencera par HTTPS, et la barre d'adresse affichera également une icône de cadenas. Ces éléments montrent aux visiteurs que votre site utilise le SSL et ne présente aucun risque. Ils savent donc que leurs informations d'identification et les détails de leurs transactions sont en sécurité.
Instaurez la confiance

Améliorez votre classement sur Google

Un certificat SSL fournit une sécurité supplémentaire et ajoute le préfixe HTTPS à l'URL du site, ce que le moteur de recherche considère comme des éléments essentiels à une bonne expérience de la page. C'est pourquoi Google est plus susceptible de placer les sites certifiés SSL plus haut dans les résultats de recherche, augmentant ainsi leur visibilité et leur trafic organique.
Améliorez votre classement sur Google

Comment fonctionnent les certificats SSL

01

Établir une connexion

Les sites Web obtiennent une clé publique et privée après avoir réussi à acquérir ou à acheter un certificat SSL. Lorsque les utilisateurs accèdent au site web, leur navigateur demandera son certificat SSL et sa clé publique pour vérifier s'il est digne de confiance.

02

Cryptage des données

S'il réussit, le navigateur génère deux clés symétriques et envoie l'une d'entre elles au serveur web en utilisant la clé publique. Une fois que le serveur reçoit la clé, il utilise sa clé privée pour la décrypter. Le navigateur et le serveur peuvent maintenant établir une connexion sécurisée pour transférer des informations.

03

Indicateurs visuels

Un site web dont l'installation SSL est réussie présente plusieurs indicateurs dans la barre d'adresse : une icône de cadenas et un préfixe HTTPS sur l'URL du site. En fonction du type de certificat, les propriétaires de sites peuvent également afficher un sceau de site pour accroître la fiabilité.

FAQ sur les certificats SSL

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur nos certificats SSL et nos plans.

Qu'est-ce que le SSL ?

Pourquoi ai-je besoin d'un certificat SSL ?

Mon site web dispose-t-il d'un certificat SSL ?

Quels sont les différents types de certificats SSL ?

Quel certificat SSL choisir ?

Comment puis-je obtenir un certificat SSL gratuit ?

Combien de temps faut-il pour qu'un nouveau certificat SSL devienne actif ?

Comment renouveler un certificat SSL ?

Est-ce que SSL aide au référencement des moteurs de recherche ?

Puis-je installer un certificat SSL personnalisé sur Hostinger ?