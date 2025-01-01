SSL (Secure Sockets Layer) ou TLS (Transport Layer Security) est un protocole de sécurité qui permet une communication cryptée entre un site et un navigateur web. Il empêche les parties non autorisées d'accéder ou de voir les données échangées entre un site et ses visiteurs.

Les certificats SSL sont délivrés par une autorité de certification (CA) à un site web pour authentifier son identité, indiquant aux navigateurs que le site est sécurisé.