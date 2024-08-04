hébergement VPS
Un VPS conçu pour offrir performances et stabilité
Hébergement VPS sécurisé, rapide et fiable
Stockage SSD NVMe et processeurs AMD EPYC
Tous nos VPS sont équipés des meilleures technologies pour gérer le trafic élevé et les projets gourmands en données.
Réseau de 1 Gb/s
Notre infrastructure connectée via fibre optique offre une vitesse réseau de 1 Gb/s pour les clients VPS, garantissant ainsi un meilleur temps de disponibilité et des vitesses de chargement plus rapides. Nos plans VPS sont donc parfaitement adaptés aux jeux, au streaming et à tout autre besoin nécessitant des performances optimales.
API Hostinger
Automatisez les déploiements, gérez l'infrastructure et intégrez l'IA. Consultez la documentation pour plus d'informations.
Sauvegardes hebdomadaires et snapshot gratuits
Protégez vos données automatiquement et utilisez les snapshots manuels pour revenir en arrière si un problème survient.
Performance à toute épreuve, déploiement immédiat
Tendances
n8n
Équipé pour tous vos projets
Quels que soient vos projets de création ou de test, notre hébergement VPS abordable et nos nombreuses options de personnalisation s'adaptent à vos besoins.
Applications IA et LLM
Applications web
Applications open-source
Sites web ou e-commerce à fort trafic
Approuvé par plus de 4 millions d'utilisateurs. Recommandé par les leaders du secteur
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger. Leur disponibilité est constamment excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et réellement utile.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une société d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours, tout simplement. Il est toujours rapide et stable. Jamais en panne, aucun plantage.
L'entreprise se porte bien, je suis très satisfait(e) des services spécifiques que j'utilise chez eux. Moins cher que certains concurrents, avec d'excellentes configurations VPS et des plans tarifaires avantageux.
Le VPS Hostinger est mon choix n°1 pour l'Europe, surtout pour ceux qui recherchent des temps de réponse rapides et des performances impeccables.
Le control panel est simple, donc même si vous n'êtes pas un(e) expert(e) en technologie, vous trouverez la gestion de votre serveur facile.
Hostinger propose un hébergement VPS non managé : des outils de création de site et de gestion de serveur faciles à utiliser, ainsi que d'excellentes performances et une sécurité de premier ordre.
Le CPU est rapide et réactif, la mémoire gère les transferts de données volumineux sans problème, et la vitesse du réseau est plus que suffisante pour la plupart des projets professionnels ou personnels.
L'hébergement VPS de Hostinger est un excellent choix pour les utilisateurs qui cherchent une solution à la fois fiable et économique. Il offre d'excellentes performances, un accès root complet et une évolutivité à un prix abordable.
L'offre VPS de Hostinger est un excellent mélange de prix abordable, de performance et de flexibilité, idéal pour ceux qui ont besoin de plus de puissance que l'hébergement mutualisé.
Surveillez la santé de votre serveur
Surveillez les performances de votre VPS. Obtenez les détails sur l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque pour anticiper les problèmes.
Gérez la sécurité
Configurez et mettez à jour les règles de pare-feu, les clés SSH et les DNS inversés pour garder votre serveur sécurisé, accessible et géré en toute sécurité.
Gérez les sauvegardes et les snapshots
Créez des sauvegardes et des snapshots pour protéger vos données et restaurez votre VPS directement depuis la discussion.
L'interface est très claire et les instructions sont simples à comprendre. Le serveur est toujours stable et je peux faire tout ce que je souhaite.Lire l'histoire complète
La gestion de VPS simplifiée
Pare-feu géré
La gestion de pare-feu intégrée protège votre environnement VPS des attaques et du trafic malveillant.
Protection contre les attaques DDoS
Le filtrage DDoS Wanguard prévient le trafic nuisible et maintient une expérience utilisateur sans latence.
Serveur MCP avec API Hostinger
Intégrez l'API de Hostinger avec des outils d'IA via le MCP pour un contrôle et un accès aux données en temps réel.
Terminal de navigateur
Accédez à votre VPS en tant que root en un clic et exécutez des commandes avec notre terminal de navigateur.
Gestionnaire Docker Compose
Gérez facilement les projets Docker Compose avec un contrôle visuel ou de simples requêtes IA.
Accès root complet
Personnalisez et gérez votre environnement VPS avec un contrôle administratif illimité.