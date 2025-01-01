L'hébergement Plesk VPS combine la puissance d'un serveur privé virtuel (VPS) avec la facilité d'utilisation du Tableau de contrôle Plesk. Vous pouvez facilement gérer des sites web, des applications et des ressources de serveur en un seul endroit, quelles que soient vos connaissances techniques.

Grâce à ses fonctionnalités de gestion multi-domaines et de gestion des revendeurs, Plesk est très apprécié par les revendeurs et les agences qui gèrent plusieurs sites web ou offrent des services d'hébergement à leurs clients.