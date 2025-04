Plesk : Gérez votre serveur virtuel en toute transparence

Le tableau de contrôle Plesk permet aux utilisateurs de tous les niveaux techniques de gérer les noms de domaine, les emails et les bases de données sans problème. Sa vaste bibliothèque d'extensions et de modules complémentaires permet d'améliorer facilement les fonctionnalités et les performances de votre site web.Comme il prend en charge plusieurs langues et plateformes CMS, vous pouvez utiliser Plesk pour héberger différents projets sur le même environnement de serveur.