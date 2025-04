Un serveur privé virtuel (VPS) virtualise l'intégralité d'une machine : son noyau, sa carte réseau, son disque dur et sa carte graphique. Il fonctionne sous son propre système d'exploitation et possède des ressources dédiées, notamment des CPU, de la RAM, de l'espace de stockage et de la bande passante.

Hostinger, en tant qu'hébergeur VPS, propose des services autogérés équipés de la technologie de machine virtuelle basée sur noyau (KVM). KVM est une solution de virtualisation complète qui transforme votre VPS en un serveur totalement indépendant. Cela vous offre davantage de ressources, une meilleure isolation et une plus grande possibilité de personnalisation. C'est l'option idéale pour les professionnels du web qui ont besoin de flexibilité et de puissance pour leurs projets.

Avec nos services d'hébergement VPS KVM, tout est sous votre contrôle : vous pouvez personnaliser librement le système d'exploitation, le tableau de bord et les logiciels selon vos besoins. Vous êtes responsable de vos serveurs privés virtuels, tandis que nous nous occupons des serveurs physiques pour garantir rapidité, disponibilité et stabilité.

Avec notre hébergement KVM, vous bénéficierez également de matériel HPE et DELL de pointe, d'un stockage SSD NVMe ultrarapide, et de la puissance des processeurs AMD EPYC. Cette combinaison gagnante garantit des performances exceptionnelles et une réactivité optimale pour votre site web ou application.

Pour plus d'informations, consultez notre guide complet sur les serveurs privés virtuels.