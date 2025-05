Les serveurs MCP utilisent une architecture client-serveur pour faciliter la communication entre les modèles d'IA et les sources externes. Les clients MCP envoient des requêtes, et les serveurs MCP les traitent en interagissant avec des systèmes tels que les API et les bases de données. Le serveur récupère les données nécessaires ou effectue l'action demandée, puis renvoie la réponse au client. Cette configuration améliore l'intégration tout en garantissant sécurité et efficacité.