Oui, nous fournissons une API permettant une intégration simplifiée des services de Hostinger avec les outils IA prenant en charge MCP, tels que Claude, Cursor et d'autres assistants IA. Le serveur MCP expose ensuite les points de terminaison de l'API de Hostinger en tant qu'outils appelables, permettant ainsi aux modèles d'IA de récupérer des données en temps réel ou d'effectuer des actions sur l'infrastructure d'hébergement.

Consultez notre guide pour découvrir comment configurer le serveur MCP de l'API de Hostinger.