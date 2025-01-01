Jusqu'à 67 % de réduction sur

Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Simplifiez l'intégration d'applications d'IA grâce à MCP

Le Model Context Protocol (MCP) vous permet de connecter des applications d'IA à des outils, des fichiers et des API sans nécessiter d'intégrations personnalisées.

Avec l'hébergement VPS MCP, vous bénéficiez de la puissance de calcul et de la flexibilité nécessaires pour exécuter ces connexions de manière fiable et fluide, que ce soit avec des LLM, des bases de données ou des outils internes.
mcp 1

Optimisez, simplifiez, évoluez.

Exécutez votre serveur MCP sur un hébergement VPS sécurisé, évolutif et performant, spécialement optimisé pour les intégrations alimentées par l'IA.
mcp 2

Sauvegardes et snapshots

Grâce aux sauvegardes hebdomadaires automatisées, vos données sont en sécurité. Vous effectuez des changements importants ? Créez un snapshot manuel à tout moment. En cas de problème, vous pouvez revenir en arrière en quelques minutes, sans stress.
mcp 3

Performances garanties

Alimentez vos flux de travail MCP avec un stockage SSD NVMe, des processeurs AMD EPYC et le système d'exploitation Linux de votre choix. Bénéficiez de vitesses de lecture/écriture ultrarapides, de performances CPU fiables et d'une flexibilité totale pour votre développement.
mcp 4

Évolutivité flexible

Que vous commenciez petit ou grand, vous pouvez facilement ajuster votre serveur en ajoutant de la RAM, du stockage ou de la bande passante en quelques clics. Avec un accès root complet, vous avez la liberté de personnaliser et de contrôler votre configuration à mesure que vos besoins évoluent.

Boostez vos applications d'IA avec l'hébergement VPS MCP.

Demandez à Kodee

Notre assistant IA Kodee est à votre service pour répondre à tous vos besoins en matière de serveur VPS.

De la configuration de votre serveur à sa gestion à long terme de manière efficace et simple, Kodee est prêt à exécuter vos commandes et à répondre instantanément à toutes vos questions concernant votre VPS.
mcp 5

Un hébergement VPS fiable

Déploiement local, impact mondial

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.

FAQ sur l'hébergement MCP VPS

Trouvez les réponses aux questions les plus posées sur nos services d'hébergement VPS MCP.

