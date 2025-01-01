خصم يصل إلى 71% على

استضافة VPS المدارة

VPS مصمم للأداء والاستقرار

معالجات AMD EPYC تخزين NVMe SSD نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
VPS مصمم للأداء والاستقرار

اختر خطة استضافة VPS الخاصة بك

59% خصم
KVM 1
E£  219.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£399.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نوى vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
62% خصم
KVM 2
E£  319.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£529.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
71% خصم
KVM 4
E£  399.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£1,059.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
70% خصم
KVM 8
E£  799.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£2,119.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
59% خصم
KVM 1
E£  219.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£399.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نوى vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
62% خصم
KVM 2
E£  319.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£529.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
71% خصم
KVM 4
E£  399.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£1,059.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
70% خصم
KVM 8
E£  799.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£2,119.00/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
إدارة جدار الحماية
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مساعد AI مدعوم من MCP
دومين .cloud مجاني لمدة سنة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
إدارة جدار الحماية
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مساعد AI مدعوم من MCP
دومين .cloud مجاني لمدة سنة
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

استضافة VPS آمنة وسريعة وموثوقة

تخزين NVMe SSD ومعالِجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD ومعالِجات AMD EPYC

تم تجهيز جميع خوادم VPS الخاصة بنا بأحدث التقنيات للتعامل مع المشاريع ذات حركة المرور الكثيفة والبيانات المكثفة.

سرعة الشبكة 1Gb/الثانية
سرعة الشبكة 1Gb/الثانية

احصل على تحميل دون تأخير وأداء فائق السرعة مع سرعة شبكة 1Gb/الثانية، متضمنة في جميع الخطط.

Hostinger API
Hostinger API

أتمتة عمليات النشر وإدارة البنية الأساسية والتكامل مع AI - راجع الوثائق لمزيد من المعلومات.

نسخ احتياطية أسبوعية مجانية ولقطة مجانية
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية ولقطة مجانية

قم بتخزين بياناتك بشكل آمن تلقائيًا واستخدم لقطات يدوية للعودة في حالة حدوث أي خطأ.

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

نشر محلي. وصول عالمي

مجهز لكل مشروع

مهما كان ما تقوم ببنائه أو اختباره، فإن استضافة VPS بأسعار معقولة وخيارات التخصيص الشاملة لدينا تتكيف مع احتياجاتك.

تطبيقات AI وLLM

تطبيقات AI وLLM

أنشئ روبوتات الدردشة وأنظمة التعرف على الصور والتطبيقات المدعومة بالـAI للتخصيص غير المحدود والوصول الكامل إلى الجذر.

تطبيقات الويب

قم ببناء واختبار تطبيقات الويب الخاصة بك في بيئة تطوير قوية، على خادم افتراضي قابل للتطوير.

تطبيقات مفتوحة المصدر

قم بنشر وتشغيل أدوات مفتوحة المصدر بسلاسة، مثل التطبيقات مثل Grafana، وn8n، وWordPress، وDocker، وغيرها الكثير.

المواقع الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية ذات الزيارات العالية

احصل على أداء موثوق به، وأوقات تحميل سريعة، والقدرة على التعامل مع ارتفاعات حركة المرور دون حدوث أعطال.
تطبيقات AI وLLM

موثوق به من قبل أكثر من 4 ملايين مستخدم. موصى به من قبل رواد المجال.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

cybernews.com
cybernews.com

Hostinger VPS هي خياري رقم 1 لاستضافة VPS في أوروبا، وخاصة لمن يبحثون عن أوقات استجابة سريعة وأداء رائع.

zdnet.com
zdnet.com

لوحة التحكم واضحة ومباشرة، لذا حتى لو لم تكن على دراية كبيرة بالتكنولوجيا، فستجد أنه من السهل إدارة خادمك.

cnet.com
cnet.com

تقدم Hostinger استضافة VPS غير مُدارة: أدوات سهلة الاستخدام لإنشاء المواقع وإدارة الخادم، بالإضافة إلى أداء وأمان ممتازين للخادم.

hostadvice.com
hostadvice.com

تتميز وحدة المعالجة المركزية بالسرعة والاستجابة، وتتعامل الذاكرة مع عمليات نقل البيانات الكبيرة بسلاسة، كما أن سرعات الشبكة أكثر من كافية لمعظم المشاريع التجارية أو الشخصية.

thishosting.rock
thishosting.rock

استضافة VPS من Hostinger خيارٌ ممتازٌ للمستخدمين الذين يبحثون عن حلٍّ اقتصاديٍّ وموثوق. فهي توفر أداءً ممتازًا، ووصولًا كاملًا إلى الجذر، وقابليةً للتوسع بسعرٍ معقول.

mamboserver.com
mamboserver.com

توفر خدمة Hostinger VPS مزيجًا قويًا من القدرة على تحمل التكاليف والأداء والمرونة، مما يجعلها ممتازة لمن يحتاجون إلى المزيد من الطاقة مقارنة بالاستضافة المشتركة.

إدارة VPS الخاص بك باستخدام AI

كودي - وكيل VPS المُدعّم بالـAI - هنا لمساعدتك في جميع احتياجات إدارة خوادمك. بفضل بروتوكول سياق النموذج (MCP)، يُمكنك كودي الإجابة على استفساراتك المتعلقة بخادم VPS فورًا وتنفيذ الأوامر عبر الدردشة.
إدارة VPS الخاص بك باستخدام AI

مراقبة صحة الخادم

راقب أداء خادم VPS الخاص بك. احصل على تفاصيل حول استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص الصلب لمعالجة المشكلات مبكرًا.

إدارة الأمن

قم بإعداد وتحديث قواعد جدار الحماية ومفاتيح SSH ونظام DNS العكسي للحفاظ على خادمك آمنًا وسهل الوصول إليه وإدارته بشكل آمن.

التعامل مع النسخ الاحتياطية واللقطات

قم بإنشاء نسخ احتياطية ولقطات سريعة للحفاظ على بياناتك آمنة، واستعادة VPS الخاص بك بسرعة مباشرة من الدردشة.

Richard Neville مؤسس شركة

الواجهة واضحة حقًا، والتعليمات بسيطة وسهلة الفهم. الخادم لا يتعثر أبدًا، ويمكنني إنجاز ما أردت.

اقرأ القصة كاملة

Richard Neville

مؤسس شركة | bookwise.io

إدارة VPS أصبحت سهلة

جدار الحماية المُدار

جدار الحماية المُدار

توفر إدارة جدار الحماية المدمجة حماية لبيئة VPS الخاصة بك من الهجمات وحركة المرور الضارة.

حماية من هجمات DDoS

حماية من هجمات DDoS

تعمل تصفية Wanguard DDoS على منع حركة المرور الضارة والحفاظ على تجربة مستخدم خالية من التأخير.

خادم Hostinger API MCP

خادم Hostinger API MCP

دمج واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Hostinger مع أدوات AI باستخدام MCP للتحكم في الوقت الفعلي والوصول إلى البيانات.

محطة المتصفح

محطة المتصفح

يمكنك الوصول إلى VPS الخاص بك كجذر بنقرة واحدة وتشغيل الأوامر باستخدام محطة المتصفح الخاصة بنا.

مدير Docker Compose

مدير Docker Compose

قم بإدارة مشروعات Docker Compose بسهولة باستخدام التحكم المرئي أو مطالبات AI البسيطة.

وصول كامل إلى الجذر

وصول كامل إلى الجذر

قم بتخصيص بيئة VPS وإدارتها باستخدام التحكم الإداري غير المقيّد.

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

جرّبها دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد أموالك لمدة 30 يومًا. راجع سياسة استرداد رسوم التسجيل لمزيد من التفاصيل.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

الأسئلة الشائعة حول استضافة VPS

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول خطط استضافة VPS.

ما هو VPS وما هي استخداماته؟

ما هو الـ KVM وما هي فوائده؟

لماذا يجب اختيار استضافة VPS؟ متى يجب عليّ الترقية إلى VPS؟

هل الخوادم الافتراضية الخاصة المبنية على الـ KVM آمنة؟

هل يمكنني تثبيت برنامج مخصّص على استضافة الخادم الافتراضي الخاص بي؟

كم تبلغ تكلفة استضافة السيرفر الافتراضي وكيف أختار خطة VPS المناسبة لاحتياجاتي؟

كم تبلغ حدود وحدات المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة العشوائية (RAM) والـ Inode والقرص الصلب في خطط Hostinger؟

كيف يمكنني البدء باستضافة VPS على منصتكم؟

ما هي أنظمة التشغيل التي تدعمها استضافة VPS من Hostinger؟

هل سأحصل على أي نوع من الدعم مع استضافة VPS؟

ما هو الفرق بين استضافة VPS والاستضافة السحابية؟

هل لدى Hostinger VPS واجهة برمجة تطبيقات (API) عامة؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.