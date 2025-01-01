أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
65% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£  319.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312.00 (السعر العادي E£43,152.00). يتم التجديد بسعر E£849.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
استمتع بكل هذه المزايا دون تكلفة إضافية.

شهادات أمان SSL غير محدودة
دومين مجاني (مع خطط سنوية)
قوالب مصممة بشكل احترافي
النسخ الاحتياطية والتحديثات التلقائية
عناوين بريد إلكتروني
حركة مرور غير محدودة على الويب

اعثر على خطة الاستضافة الأنسب لاحتياجاتك

للمواقع الصغيرة والمتوسطة
استضافة مواقع
مثالي للمبتدئين. كل ما تحتاجه لعرض فكرتك على الإنترنت.
التجارة الإلكترونية
600 منتج
بساطة
عالٍ
التحكم في الخادم
منخفض
قابلية التوسع
متوسط
لمحبي ووردبريس
استضافة ووردبريس
استضافة مُحسَّنة لأشهر أنظمة إدارة المحتوى في العالم. للمواقع متوسطة الحجم.
التجارة الإلكترونية
5000 منتوج
بساطة
عالٍ
التحكم في الخادم
منخفض
قابلية التوسع
متوسط
للمشاريع الكبيرة
استضافة سحابية
ارتقِ بأعمالك. مثالي لإدارة مواقع العملاء الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية
5000 منتوج
بساطة
عالٍ
التحكم في الخادم
منخفض
قابلية التوسع
عالٍ

أهم المميزات
صناديق بريد لكل موقع، مجانا لمدة عام واحد
1
التسويق عبر البريد الإلكتروني المجاني
دومين مجاني
استضافة ووردبريس مُدارة
فترة تجريبية مجانية لـ Horizons لمدة 7 أيام
منشئ المواقع من Hostinger
نقل مجاني وتلقائي للمواقع الإلكترونية
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية أسبوعية
WooCommerce
جاهز لتقنيات SEO من AI
CDN مجاني
عنوان IP مخصص
دعم ذو أولوية
استضافة مُدارة لووردبريس
منشئ المواقع من Hostinger
الحماية
الخدمة والدعم
التفاصيل التقنية
يحظى بثقة 4+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم

Charlie Low
Charlie Low
مؤسس مشارك في Nohma

لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.

Jack Bies
Jack Bies
المدير الإبداعي

يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
صاحب مشروع

لطالما بحثت عن شركة استضافة سهلة الاستعمال للمبتدئين ومجهزة جيدًا للحصول على أداء جيّد.

منشئ المواقع

منشئ المواقع

أنشئ موقعك الإلكتروني في ثلاث خطوات بسيطة باستخدام أدوات AI. سيتم إطلاقه في غضون دقائق.

أمان كامل

أمان كامل

لا داعي للقلق، فمواقعك الإلكترونية وزوارك محميّون بأحدث برامج الأمان.

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

يضمن لك تشغيل الموقع بنسبة 99.9% توفّره في جميع الأوقات.

لوحة تحكم واحدة بسيطة

لوحة تحكم واحدة بسيطة

تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكنك رؤية أداء موقعك في لمحة واحدة.

دعم عملاء 24/7

دعم عملاء 24/7

يمكنك الوصول إلى دعم من الخبراء متى احتجت إليه. عادةً ما نجيبك في أقل من دقيقتين ويتحدث فريقنا أكثر من 8 لغات.

Charlie Low and Dale Comely

نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.

اقرأ القصة كاملة

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

لقد كان الانتقال إلى Hostinger هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.

اقرأ القصة كاملة

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

كيف أسجّل الدومين المجاني المتضمن في خطط الاستضافة السنوية؟

كيف أقوم بتفعيل شهادة SSL المجانية؟

هل يمكنني تغيير خطتي إذا تغيرت ظروفي؟

لماذا تختلف التكلفة حسب الخطة؟

هل تقدم Hostinger استضافة التجارة الإلكترونية؟

هل يمكنني نقل المواقع الإلكترونية الحالية إلى Hostinger؟

لدي اسم دومين مع شركة أخرى، هل يمكنني نقله إلى Hostinger؟

أنا مطور ويب محترف، ما هو الخيار الأفضل بالنسبة لي، استضافة المواقع أو الاستضافة السحابية، أو استضافة VPS؟

هل يمكنني إنشاء موقع على ووردبريس واستضافته في Hostinger؟

