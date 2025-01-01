أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة
+3 أشهر مجاناً
ما الذي ستحصل عليه:
+3 أشهر مجاناً
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
+3 أشهر مجاناً
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
+3 أشهر مجاناً
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
+3 أشهر مجاناً
ما الذي ستحصل عليه:
+3 أشهر مجاناً
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
+3 أشهر مجاناً
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
+3 أشهر مجاناً
كل شيء في Business، بالإضافة إلى:
استمتع بكل هذه المزايا دون تكلفة إضافية.
اعثر على خطة الاستضافة الأنسب لاحتياجاتك
قارن خططنا
يحظى بثقة 4+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم
لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.
متضمن مع كل خطة
منشئ المواقع
أنشئ موقعك الإلكتروني في ثلاث خطوات بسيطة باستخدام أدوات AI. سيتم إطلاقه في غضون دقائق.
أمان كامل
لا داعي للقلق، فمواقعك الإلكترونية وزوارك محميّون بأحدث برامج الأمان.
ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%
يضمن لك تشغيل الموقع بنسبة 99.9% توفّره في جميع الأوقات.
لوحة تحكم واحدة بسيطة
تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكنك رؤية أداء موقعك في لمحة واحدة.
دعم عملاء 24/7
يمكنك الوصول إلى دعم من الخبراء متى احتجت إليه. عادةً ما نجيبك في أقل من دقيقتين ويتحدث فريقنا أكثر من 8 لغات.
نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.اقرأ القصة كاملة
تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.اقرأ القصة كاملة