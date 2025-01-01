تم تصميم الاستضافة المشتركة لدينا لتكون سهلة الاستخدام، مما يجعلها مثالية للمبتدئين والشركات الصغيرة. ومع ذلك، قد يستفيد المطورون والمصممون المحترفين بشكل أكبر من استضافة VPS، والتي توفر مزيدا من المرونة والموارد، مع تحكم أكبر في الواجهة الخلفية. تقع خطط الاستضافة السحابية لدينا في المنتصف، وتوفر المزيد من الموارد مقارنة بالاستضافة المشتركة، غير أن التحكم فيها أقل مرونة من استضافة VPS.