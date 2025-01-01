أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

بريد أعمال

بريد أعمالبريد Google Workspace الإلكتروني
شهر واحد12 شهرًا24 شهرًا48 شهرًاأفضل قيمة
63% خصم
بريد أعمال Starter
E£  29.00 /الشهر
سعر صندوق البريد. لمدة 12 شهرًا. يُجدَّد بسعر E£59.00/الشهر لمدة 12 شهرًا.
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 10GB لكل صندوق بريد
10 قواعد إعادة توجيه
10 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني
1000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
احصل على مساحة تخزين إضافية في أي وقت
موصى به
70% خصم
عرض بريد أعمال Premium
E£  47.20 /الشهر
سعر صندوق البريد. لمدة 12 شهرًا. يُجدَّد بسعر E£109.00/الشهر لمدة 12 شهرًا.
5 صناديق بريد بسعر 4
القيمة الأفضل
مساحة تخزين 50GB لكل صندوق بريد
50 قواعد إعادة توجيه
30 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني
3000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
احصل على مساحة تخزين إضافية في أي وقت

الفوائد:

دومين مجاني لمدة سنة
مساعد صندوق البريد الذكي - كودي
بحث قوي في البريد الإلكتروني مدعوم بالـAI
ردود البريد الإلكتروني الذكية المدعومة بالـAI
ملخصات البريد الإلكتروني الفورية المدعومة بالـAI
AI جاهز للكتابة متى ألهمتك الأفكار
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

حماية من البريد العشوائي والفيروسات والتصيد الاحتيالي
وصول إلى البريد الإلكتروني على أي تطبيق أو جهاز
تتبع جميع أنشطة صندوق البريد باستخدام سجلات التدقيق
حافظ على أمان البيانات باستخدام التشفير الشامل
انقل رسائلك الإلكترونية بسهولة
تعيين الردود التلقائية عند غيابك
إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى أي عنوان بريد إلكتروني آخر
التقاط رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى عناوين مكتوبة بشكل خاطئ
بريد ويب سريع ونظيف وسهل الاستخدام
متضمن مع كل خطة

إدارة سهلة الاستخدام

إدارة سهلة الاستخدام

لوحة تحكم سهلة الاستخدام لإدارة الحسابات والأجهزة وDNS، مع البريد الإلكتروني على الويب لتنظيم البريد الإلكتروني وجهات الاتصال بسهولة.

أمان كامل

أمان كامل

لا داعي للقلق، فمواقعك الإلكترونية وزوارك محميّون بأحدث برامج الأمان.

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

يضمن لك تشغيل الموقع بنسبة 99.9% توفّره في جميع الأوقات.

لوحة تحكم واحدة بسيطة

لوحة تحكم واحدة بسيطة

تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكنك رؤية أداء موقعك في لمحة واحدة.

دعم عملاء 24/7

دعم عملاء 24/7

يمكنك الوصول إلى دعم من الخبراء متى احتجت إليه. عادةً ما نجيبك في أقل من دقيقتين ويتحدث فريقنا أكثر من 8 لغات.

Charlie Low and Dale Comely

نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.

اقرأ القصة كاملة

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

لقد كان الانتقال إلى Hostinger هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.

اقرأ القصة كاملة

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

الأسئلة الشائعة حول أسعار Hostinger

كيف أسجّل الدومين المجاني المتضمن في خطط الاستضافة السنوية؟

كيف أقوم بتفعيل شهادة SSL المجانية؟

هل يمكنني تغيير خطتي إذا تغيرت ظروفي؟

لماذا تختلف التكلفة حسب الخطة؟

هل تقدم Hostinger استضافة التجارة الإلكترونية؟

هل يمكنني نقل المواقع الإلكترونية الحالية إلى Hostinger؟

لدي اسم دومين مع شركة أخرى، هل يمكنني نقله إلى Hostinger؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

