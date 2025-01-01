Hostinger Reach este conceput pentru simplitate, viteză și rezultate - nu este necesară experiența în design sau marketing. Spre deosebire de majoritatea instrumentelor de email, Reach se bazează pe creatorul de șabloane bazat pe AI. Fie că este vorba de o lansare de produs, o ofertă specială sau o actualizare a newsletter-ului, acesta creează instantaneu un email profesional, optimizat pentru dispozitive mobile. Nu numai că scrie conținutul pentru tine, dar sugerează și cel mai bun aspect pentru mesajul tău și salvează setările de stil, astfel încât să nu o pornești niciodată de la zero.

Fiecare șablon este personalizabil, astfel încât emailurile tale reflectă aspectul, stilul și vocea brandului tău. Și pentru că șabloanele sunt construite folosind cele mai bune practici dovedite, acestea sunt optimizate pentru lizibilitate, accesibilitate și stimulare a interacțiunilor.

Reach este strâns integrat cu restul suitei de produse Hostinger. Poți configura un domeniu profesional și o adresă de email de afaceri pentru a trimite emailuri de la propria adresă de brand, consolidând încrederea publicului tău în brandul tău și îmbunătățind rata de livrare a emailurilor.