Lansează-te online: Planuri și servicii accesibile
0% REDUCERE
Lunar
Ajungi la 500 de abonați unici pe lună
5,99 € /luni
Pentru 1 luni. Se reînnoiește la 5,99 €/luni.
Trimiți 3 500 emailuri pe lună
Primești 5 mesaje lunare gratuite cu AI
Fără logo-ul Reach în emailurile tale
CEL MAI POPULAR
67% REDUCERE
Anual
Ajungi la 500 de abonați unici pe lună
1,99 € /luni
Pentru 12 luni. Se reînnoiește la 1,99 €/luni.
Trimiți 3 500 emailuri pe lună
Primești 5 mesaje lunare gratuite cu AI
Fără logo-ul Reach în emailurile tale
Included in every plan
Sincronizezi automat abonații Website Builder
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
Beneficiezi de asistență 24/7
Design cu AI
Creează emailuri profesionale, și pentru mobil - fără cunoștințe tehnice
Mereu după brand
Aplică și salvează setările de stil pentru a personaliza fiecare șablon
Optimizează și crește
Urmărești rezultatele pentru a-ți duce campaniile la următorul nivel
Cu Hostinger Reach, pot construi, comercializa și dezvolta — toate într-un singur loc. Fără instrumente suplimentare, pur și simplu funcționează.
De acum e mai ușor să ajungi la publicul tău
Creează emailuri cu conversie ridicată și extinde-ți aria de acoperire, fără efort.
AI face munca grea
Scrie prompturi, trimite și crește-ți afacerea cu emailuri concepute pentru a-ți atinge obiectivele.
Modul simplu și rapid de a crea machete, conținut și elemente vizuale conform celor mai bune practici.
Crește-ți numărul de abonați
Sincronizezi automat abonații site-ului dacă utilizezi deja formularele Hostinger Website Builder.
Îți sincronizezi contactele cu pluginul WordPress.
Trimite și scalează cu încredere
Urmărești deschiderile, clickurile și performanța în timp real - afli imediat ce funcționează și ce nu.
Iei decizii mai inteligente cu date de campanie clare și ușor de interpretat.
Întrebări frecvente despre email marketingul Hostinger Reach
Găsește răspunsuri la întrebări frecvente despre instrumentele noastre de email marketing și despre campaniile de email în general.