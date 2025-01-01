Lansează-te online: Planuri și servicii accesibile

Lunar

Ajungi la 500 de abonați unici pe lună

5,99  € /luni
Pentru 1 luni. Se reînnoiește la 5,99 €/luni.
Trimiți 3 500 emailuri pe lună
Primești 5 mesaje lunare gratuite cu AI
Fără logo-ul Reach în emailurile tale
Ajungi la 500 de abonați unici pe lună

1,99  € /luni
Pentru 12 luni. Se reînnoiește la 1,99 €/luni.
Trimiți 3 500 emailuri pe lună
Primești 5 mesaje lunare gratuite cu AI
Fără logo-ul Reach în emailurile tale
Până la 100 de abonați unici pe lună

0,00  € /luni
Renews at 0,99 €/luni.
Trimiți 200 emailuri pe lună
Primești 5 mesaje lunare gratuite cu AI
Fără logo-ul Reach în emailurile tale

Sincronizezi automat abonații Website Builder
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
Beneficiezi de asistență 24/7

Design cu AI

Creează emailuri profesionale, și pentru mobil - fără cunoștințe tehnice

Mereu după brand

Aplică și salvează setările de stil pentru a personaliza fiecare șablon

Optimizează și crește

Urmărești rezultatele pentru a-ți duce campaniile la următorul nivel

Leonardo Amoyr

Cu Hostinger Reach, pot construi, comercializa și dezvolta — toate într-un singur loc. Fără instrumente suplimentare, pur și simplu funcționează.

Leonardo Amoyr

Antreprenor și creator de conținut

De acum e mai ușor să ajungi la publicul tău

Creează emailuri cu conversie ridicată și extinde-ți aria de acoperire, fără efort.
Scrie prompturi, trimite și crește-ți afacerea cu emailuri concepute pentru a-ți atinge obiectivele.

AI face munca grea

Scrie prompturi, trimite și crește-ți afacerea cu emailuri concepute pentru a-ți atinge obiectivele.
Modul simplu și rapid de a crea machete, conținut și elemente vizuale conform celor mai bune practici.
Sincronizezi automat abonații site-ului dacă utilizezi deja formularele Hostinger Website Builder.

Crește-ți numărul de abonați

Sincronizezi automat abonații site-ului dacă utilizezi deja formularele Hostinger Website Builder.
Îți sincronizezi contactele cu pluginul WordPress.
Urmărești deschiderile, clickurile și performanța în timp real - afli imediat ce funcționează și ce nu.

Trimite și scalează cu încredere

Urmărești deschiderile, clickurile și performanța în timp real - afli imediat ce funcționează și ce nu.
Iei decizii mai inteligente cu date de campanie clare și ușor de interpretat.
Intră într-o nouă eră a email marketingului

Întrebări frecvente despre email marketingul Hostinger Reach

Găsește răspunsuri la întrebări frecvente despre instrumentele noastre de email marketing și despre campaniile de email în general.

Ce este email marketing-ul?

Ce este serviciul de email marketing Hostinger Reach?

Cum e Hostinger Reach diferit de alte aplicații de email marketing?

Cât costă Hostinger Reach?

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmez pentru a trimite o campanie de emailuri cu Hostinger Reach?

Hostinger Reach poate fi folosit pentru a crea o campanie drip?

Cum pot crea o listă de emailuri pentru campaniile mele?

Cum asigură Reach conformitatea și livrabilitatea?

Este posibilă integrarea serviciilor terțe cu Hostinger Reach?