0
50k
0％オフ

月額プラン

月間最大500人のユニーク登録者

¥  879 /月
1ヶ月プランの場合。更新時の価格は¥ 879/月です。
月に3 500件のメール送信が可能
毎月AIメッセージ5回分を無料進呈
すべての配信メールでReachのロゴ表記なし
一番人気
66％オフ

年間プラン

月間最大500人のユニーク登録者

¥  299 /月
12ヶ月プランの場合。更新時の価格は¥ 299/月です。
月に3 500件のメール送信が可能
毎月AIメッセージ5回分を無料進呈
すべての配信メールでReachのロゴ表記なし
無料

Free

月間最大100人のユニーク登録者

¥  0 /月
更新時の価格は¥ 149/月です。
月に200件のメール送信が可能
毎月AIメッセージ5回分を無料進呈
全プランで共通の機能

サイト作成ツールの登録者情報を自動的に同期
コンテンツやデザインを含むオールインワン型のメールマーケティング
メールキャンペーン分析と結果の追跡
表示されている価格は、適用される税金を除いた月額料金です。

AIで配信メール作成

専門知識不要！モバイル対応で、プロ顔負けのメルマガ配信

いつでもブランドイメージに忠実

ブランドのスタイルを保存して、すべてのテンプレートに適用可能

最適化＆成長

パフォーマンスの成果を追跡して、キャンペーンの可能性をより高みに

Leonardo Amoyr

Hostinger Reachを使えば、構築、マーケティング、そして成長に関連する作業をすべて1か所で実現可能。追加のツールを必要としないため、手軽に利用できます。

Leonardo Amoyr

起業家＆コンテンツクリエイター

オーディエンスともっと簡単につながる

コンバージョン率アップ間違いなしのメルマガでリーチを拡大
目標達成につながるメルマガ配信

難しいことはAIにお任せ

レイアウト、コンテンツ、ビジュアルのベストプラクティスを理解した簡単メルマガ作成ツール
Hostingerサイト作成ツールのフォームを実装済みの場合は、Webサイトの登録者情報の同期が可能。

登録者数を伸ばす

WordPressプラグインを使用して顧客リストを同期。
開封、クリック、パフォーマンスをリアルタイムで追跡し、何が効果的かをすぐに把握。

自信を持って成長に活かせる配信術

わかりやすいキャンペーンインサイトで、よりスマートな意思決定が可能に。
Reach

メールマーケティングの新時代へ

