Hostinger Reachは、シンプルさ、スピード、成果の3点を重視して開発されています。デザインやマーケティングの経験は必要ありません。多くのメールツールとは異なり、Reachの中核を成すのはAI搭載のテンプレート作成ツールです。新商品のお披露目、特典の紹介、メルマガで最新情報をお知らせするなど、どんなメールでも、プロフェッショナルでモバイル対応のメールを瞬時に作成します。コンテンツの作成だけでなく、メッセージに最適なレイアウトを提案し、スタイル設定も保存してくれるので、次回のメール作成時に一から作り直す必要はありません。

すべてのテンプレートはカスタマイズ可能なので、ブランドのイメージ、雰囲気、そしてメッセージを反映させたメールを作成できます。また、テンプレートは実績のあるベストプラクティスに基づいて構築されているため、読みやすさ、アクセシビリティ、そして読者のエンゲージメントに向けて最適化されています。