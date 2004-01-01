Hostinger Horizonsは、コーディングの経験がなくてもWebアプリの作成が可能なAIアプリビルダーです。まるで手元にAIエンジニアがいるかのようなものです。

始め方は簡単です。作りたい内容を母国語で入力するだけで、Hostinger Horizonsが自動的にアプリを生成します。右側のプレビューウィンドウから、出来上がりを確認したり、テストすることが可能です。

また、Hostinger Horizonsは音声や画像も理解することもでき、例えば、アプリのデザイン案や、AIに修正してほしい部分をスクリーンショットで共有することも可能です。

調整を加えたり、機能を追加したり、要素を削除したり、テキストを変更する場合も、すべてAIエージェントとのチャットで簡単に行えます。結果に満足したら、ワンクリックでWebアプリを公開できます。

独自ドメインもHorizonsのインターフェースから簡単に接続でき、ビジネスの拡大に役立つプロフェッショナルなメールアドレスなど、便利なツールもご用意しています。

さらに、コーディングの知識は不要なため、技術的なスキルがなくても誰でもWebアプリを作成・公開可能。

同ツールの詳細については、Hostinger Horizonsに関するよくある質問と使い始めガイドをご確認ください。