お得なプラン＆サービスの価格一覧
どのプランにも必要な機能がすべて含まれているので安心
Hostinger Horizonsとは？
アイデアを説明する
アイデアをAIに伝えるだけで、サイト作成をスタート。テキストや画像でプロンプトを入力します。
改良を重ねる
修正が必要な箇所を見つけた場合は、テキストからデザイン、構成やレイアウトまであらゆる編集作業をAIに依頼できます。
ワンクリックで公開
たった1回クリックするだけで、インターフェイスから直接独自ドメインに成果物を配信できます。
Hostinger Horizonsを無料でお試しください
活用方法をご紹介
すぐに利用を開始できるよう、さまざまなプロンプトをご用意しました。ニーズに合わせてカスタマイズして独自のプロジェクトに発展させましょう。
これまでチームが必要だった作業もHorizonsがすべてカバー
コードを書くより素早く
必要な機能を説明し、編集して起動するだけ。すべてAIとのチャットで完結。コーディングや待機時間なしで、すぐに結果が得られます。
魅力的なデザインを創出
Hostinger Horizonsを使えば、UI/UXのベストプラクティスを活用してアプリを洗練させることができます。デザイナーは必要ありません。
すぐに支払いの受付を開始
StripeやPayPalなどの決済サービスも、AIに指示するだけで簡単に接続できます。面倒な設定は一切不要です。
アプリをインタラクティブに
ユーザーは利用登録、データの保存、ファイルのアップロードなどを簡単に行うことができます。HorizonsはSupabaseなどの信頼できるテクノロジーを使用して、これらすべてを処理します。
エラーを自動的に修正
Horizonsはエラーやバグを自動的に検出して修正するため、重要な作業に集中できます。追加の費用や無駄な手間は一切かかりません。
視覚的な編集が可能
アプリをクリックするだけで、テキストやボタンをすばやく変更できます。余分にメッセージを消費する必要はありません。
ユーザーに愛され、業界からも支持されるサービス
Hostinger Horizonsのように自然言語を使ったバイブコーディングでは、開発時間が45％短縮され、これまで数週間かかっていたプロトタイプを数時間で作成できるようになりました。これにより、ソフトウェア開発の参入障壁が大幅に下がりました。
最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎
Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。
Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。
HostingerのHORIZONS AIを使うことで、Webサイトや顧客向けに欲しいものをこんなに簡単に作れるなんて、本当に驚きです！ぜひ一度、自分の目で確かめてみてください！
Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。
@Hostinger Horizonsの今後の展開がとても楽しみです！新しいAIアップデートは操作していて本当に楽しいです。自分だけでなく、多くの人にとっても大きな変化をもたらしていると思います。
HostingerがどうやってHorizonsを実現したのか、不思議でなりません。誰でもこんなに速くフロントエンドとバックエンドを展開できるのは本当に驚きです。
ずっとやりたかったプロジェクトが、Horizons AIのおかげでついに形になりました。Webアプリのコーディングはまったくの初心者でしたが、夢だった仲間を助けるプロジェクトを実現できて、本当に感激しています！
Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。
Hostinger Horizonsなら、プロンプトを入力するだけでWebアプリが作れます。本当にすごいです！
Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。
まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。
Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。