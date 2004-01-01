お得なプラン＆サービスの価格一覧

12ヶ月一番お得！1ヶ月

どのプランにも必要な機能がすべて含まれているので安心

オンラインストアの統合
決済サービス
テキスト編集モード
SEO対応プロジェクト
AIツールで見つけやすい仕様
レンタルサーバー
無料のドメイン
サイト毎にメールボックス5個（1年間無料）
日次バックアップ（¥ 3,948相当）
50件のプロジェクト
Supabase連携
自動エラー修正
コードエディター
年中無休のカスタマーサポート
Hostinger Horizonsとは？

Hostinger Horizonsは、Webアプリ制作を気楽に誰でもできるよう開発されたノーコードWebアプリクリエイターです。大所帯のチームや巨額の予算は必要ありません。アイデアさえあれば、すぐに公開する段階まで進められます。
01

アイデアを説明する

アイデアをAIに伝えるだけで、サイト作成をスタート。テキストや画像でプロンプトを入力します。

02

改良を重ねる

修正が必要な箇所を見つけた場合は、テキストからデザイン、構成やレイアウトまであらゆる編集作業をAIに依頼できます。

03

ワンクリックで公開

たった1回クリックするだけで、インターフェイスから直接独自ドメインに成果物を配信できます。

活用方法をご紹介

すぐに利用を開始できるよう、さまざまなプロンプトをご用意しました。ニーズに合わせてカスタマイズして独自のプロジェクトに発展させましょう。

デジタル商品ランディングページ

デジタル商品ランディングページ

ミニショップ

ミニショップ

大規模オンラインストア

大規模オンラインストア

これまでチームが必要だった作業もHorizonsがすべてカバー

コードを書くより素早く

必要な機能を説明し、編集して起動するだけ。すべてAIとのチャットで完結。コーディングや待機時間なしで、すぐに結果が得られます。

魅力的なデザインを創出

Hostinger Horizonsを使えば、UI/UXのベストプラクティスを活用してアプリを洗練させることができます。デザイナーは必要ありません。

すぐに支払いの受付を開始

StripeやPayPalなどの決済サービスも、AIに指示するだけで簡単に接続できます。面倒な設定は一切不要です。

アプリをインタラクティブに

ユーザーは利用登録、データの保存、ファイルのアップロードなどを簡単に行うことができます。HorizonsはSupabaseなどの信頼できるテクノロジーを使用して、これらすべてを処理します。

エラーを自動的に修正

Horizonsはエラーやバグを自動的に検出して修正するため、重要な作業に集中できます。追加の費用や無駄な手間は一切かかりません。

視覚的な編集が可能

アプリをクリックするだけで、テキストやボタンをすばやく変更できます。余分にメッセージを消費する必要はありません。

ユーザーに愛され、業界からも支持されるサービス

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Hostinger Horizonsのように自然言語を使ったバイブコーディングでは、開発時間が45％短縮され、これまで数週間かかっていたプロトタイプを数時間で作成できるようになりました。これにより、ソフトウェア開発の参入障壁が大幅に下がりました。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのHORIZONS AIを使うことで、Webサイトや顧客向けに欲しいものをこんなに簡単に作れるなんて、本当に驚きです！ぜひ一度、自分の目で確かめてみてください！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizonsの今後の展開がとても楽しみです！新しいAIアップデートは操作していて本当に楽しいです。自分だけでなく、多くの人にとっても大きな変化をもたらしていると思います。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってHorizonsを実現したのか、不思議でなりません。誰でもこんなに速くフロントエンドとバックエンドを展開できるのは本当に驚きです。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

ずっとやりたかったプロジェクトが、Horizons AIのおかげでついに形になりました。Webアプリのコーディングはまったくの初心者でしたが、夢だった仲間を助けるプロジェクトを実現できて、本当に感激しています！

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger Horizonsなら、プロンプトを入力するだけでWebアプリが作れます。本当にすごいです！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

プロジェクトに必要なすべてが1ヶ所に

レンタルサーバー＆ドメイン

レンタルサーバー＆ドメイン

1ヶ月無料のレンタルサーバーを利用して、独自ドメインですぐにプロジェクトを公開しましょう。外部ツールやサードパーティのソリューションは必要ありません。
ビジネス用のメールアドレス

ビジネス用のメールアドレス

ブランド力がものをいう世界です。信用を強化して、オーディエンスとのつながりに注力しましょう。

アイデアをカタチにしてみませんか？

Webアプリビルダーに関するよくある質問

AIを活用したWebアプリ自主制作について寄せられるよくある質問をまとめました。

Hostinger Horizonsとは何ですか？どのような仕組みですか？

Hostinger Horizonsで書かれたコードの所有権は誰のものになりますか？

Hostinger HorizonsとHostingerのAIサイト作成ツールの違いは何ですか？

アプリ作成後にアップデート、カスタマイズ、または改善することは可能ですか？

Hostinger Horizonsを使用するにはいくらかかりますか？

サードパーティのAPIまたはサービスをHostinger Horizonsと統合することは可能ですか？

Hostinger Horizonsではどのようなアプリを作成できますか？

Hostinger Horizonsではモバイルアプリを作成できますか？

Hostinger Horizonsでは、コードなしでメンバーシップまたはサブスクリプションベースのWebアプリを作成できますか？