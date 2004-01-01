お得なプラン＆サービスの価格一覧
最適なドメイン名を見つける
ご希望のドメイン名を入力し、次のステップで任意の拡張子を選択してください。.com、.online、.store、など豊富な選択肢をご用意しています。
ドメイン拡張子の価格比較
ドメイン購入前に覚えておくべき6つのポイント
短く簡潔に
ドメイン名の単語数は3つ以内に収めましょう。読みやすくて覚えやすくなります。
無駄を省く
ハイフン、数字、俗語など、覚えづらい単語は避けましょう。入力しやすく、覚えやすいドメインが理想的です。
ブランド名を含める
ブランド名や関連キーワードを使用することで、ブランド認知度や検索結果での視認性が大幅に向上できます。
空き状況を確認
ドメインの空き状況を検索します。商標登録されていないことも忘れずに確認してください。
地域性を重視
.comのドメインがすでに使用されている場合は、.co.jp、.jp、.co.uk、.usなどの国固有の拡張子もお試しください。
素早く行動
人気のドメインを逃さないためにも、ビジネスをオンラインで立ち上げる際は、できるだけ早く理想のドメインを確保しましょう。
