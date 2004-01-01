お得なプラン＆サービスの価格一覧

最適なドメイン名を見つける

ご希望のドメイン名を入力し、次のステップで任意の拡張子を選択してください。.com、.online、.store、など豊富な選択肢をご用意しています。

ドメイン拡張子の価格比較

人気ビジネス教育国際的テクノロジーソーシャル＆パーソナル専門＆サービスエンターテイメント
ドメイン拡張子初年度更新価格移管
.com
.jp
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
無料ドメイン付き

無料でドメイン名を取得

すべてのレンタルサーバープランに1年間の無料ドメインが含まれています。
AIを活用して最適なドメインを発見

追加料金なしで<span style="white-space: nowrap;">豊富な</span><span style="white-space: nowrap;">機能</span>が<span style="white-space: nowrap;">利用可能！</span>

無制限のSSL証明書
無料のドメイン（年間プラン）
高品質なテンプレート
自動のバックアップ＆更新
複数のメールアドレス
無制限のWebトラフィック

Hostingerでドメイン名を購入すべき理由

世界中で何百万人ものユーザーに信頼されるプロバイダーでドメイン名を簡単に登録しましょう。

年中無休のライブサポート

ご質問がある場合は、カスタマーサクセスチームにお問い合わせいただけます。

信頼のドメインレジストラ

Hostingerは300種類のドメイン拡張子を提供するICANN認定レジストラです。

素早く設定＆簡単に管理

専門知識不要！ドメインを数クリックで登録できます。

ドメイン購入前に覚えておくべき6つのポイント

短く簡潔に

ドメイン名の単語数は3つ以内に収めましょう。読みやすくて覚えやすくなります。

無駄を省く

ハイフン、数字、俗語など、覚えづらい単語は避けましょう。入力しやすく、覚えやすいドメインが理想的です。

ブランド名を含める

ブランド名や関連キーワードを使用することで、ブランド認知度や検索結果での視認性が大幅に向上できます。

空き状況を確認

ドメインの空き状況を検索します。商標登録されていないことも忘れずに確認してください。

地域性を重視

.comのドメインがすでに使用されている場合は、.co.jp、.jp、.co.uk、.usなどの国固有の拡張子もお試しください。

素早く行動

人気のドメインを逃さないためにも、ビジネスをオンラインで立ち上げる際は、できるだけ早く理想のドメインを確保しましょう。

Gabrielle Scarlett

Hostingerへの移行は、これまでで最高の決断でした。

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Hostingerは、弊社のエンジニアがサポートを提供する際のベンチマークとなっています。

ストーリー全文を読む

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

ホスティング、ドメイン名、SSL証明書を1つの場所管理することができるようになり、とてもすっきりしました。

ストーリー全文を読む

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

