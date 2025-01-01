Gå online: Billige pakker og funktioner

Find det perfekte domænenavn

Skriv det ønskede domænenavn, og vælg en udvidelse i næste trin. Vælg mellem .com, .online, .store - og mange andre.

Sammenlign priser på domæneudvidelser

PopulærVirksomhedUddannelseInternationalTeknologiSocial og personligProfessionel og tjenesterUnderholdning
DomæneendelseFørste årFornyes tilOverførsel
.dk
.com
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Gratis domæne med hosting

Få et domæne - gratis

Få et gratis domæne i 1 år, når du vælger en hvilken som helst hostingpakke.
Find det perfekte domæne ved hjælp af AI

Få alt dette. Uden ekstra omkostninger.

Ubegrænsede SSL-sikkerhedscertifikater
Gratis domæne (ved årlige abonnementer)
Professionelt designede skabeloner
Automatiske sikkerhedskopier og opdateringer
E-mailadresser
Ubegrænset hjemmesidetrafik

Hvorfor købe domænenavne hos Hostinger?

Find det perfekte domænenavn, og kom online på få minutter med en betroet udbyder, der bruges af millioner over hele verden.

Døgnåben livesupport

Har du brug for hjælp? Kontakt vores Kunderådgivere når som helst.

Anerkendt domæneregistrator

Hostinger er ICANN-akkrediteret og tilbyder 300 domæneendelser.

Hurtig opsætning, nem styring

Registrer dit domæne med få klik - du skal ikke bruge tekniske evner.

6 ting, du skal huske, før du køber domæner

Hold det kort

Prøv at holde dit domænenavn under tre ord. Det gør det lettere at læse og huske.

Mindre er mere

Undgå bindestreger, tal, slang og svært stavelige ord - de gør domæner sværere at skrive og huske.

Inkluder dit brandnavn

Brug dit brandnavn eller relevante nøgleord for at øge genkendeligheden og synligheden i søgeresultaterne.

Tjek tilgængelighed

Søg efter dit ønskede domæne for at se, om det er ledigt. Husk også at tjekke, at det ikke beskyttet af et varemærke.

Tænk lokalt

Hvis .com er optaget, kan du prøve en landespecifik endelse som .co.uk, .us eller .pk for at opnå bedre regional tilpasning.

Vær hurtig

Gode domæner sælges hurtigt - søg og få fat i dit i dag for at få dit projekt eller din virksomhed online.

At flytte til Hostinger er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget.

gabriellescarlett.com

Vi henviser glædeligt til Hostinger som benchmark for vores teknikere, når de skal hjælpe.

Læs hele historien

nohma.com

Jeg kunne administrere webhotel, domænenavn og SSL-certifikat på ét sted, hvilket var virkelig dejligt.

Læs hele historien

gatefootforge.co.uk

