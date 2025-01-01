Vstupte do online světa: Výhodné balíčky a služby

Najděte si perfektní doménu

Zadejte požadované doménové jméno a v dalším kroku zvolte koncovku. Vybírejte z .com, .online, .store a mnoha dalších.

Porovnejte ceny doménových koncovek

OblíbenéByznysVzděláníMezinárodníTechnologieSociální sítě/blogyPoradenství a službyZábava
Doménová koncovkaPrvní rokObnoveníPřevod
.cz
.com
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Doména zdarma k hostingu

Získejte doménu zdarma

Získejte doménu na 1 rok zdarma k jakémukoli hostingovému balíčku.
Získejte doménu zdarma

Najděte si perfektní doménu s AI

To vše pro vás. Bez příplatku.

Neomezený počet SSL certifikátů
Doména zdarma (u ročních plánů)
Profesionálně navržené šablony
Automatické zálohování a aktualizace
E-mailové adresy
Neomezený webový provoz

Proč si pořídit doménu právě u Hostingeru?

Najděte si tu pravou doménu a buďte online během chvilky díky kvalitnímu poskytovateli, na kterého spoléhají miliony lidí po celém světě.

Nonstop zákaznická podpora

Potřebujete poradit? Náš tým zákaznické podpory je tu pro vás.

Důvěryhodný registrátor domén

Hostinger má akreditaci ICANN a nabízí 300 doménových koncovek.

Rychlé nastavení, snadná správa

Registrace volné domény je otázkou pár kliknutí – nepotřebujete žádné technické znalosti.

6 tipů před nákupem domény

Zvolte krátký název

Doménové jméno by mělo mít méně než tři slova. Lépe se pak čte a snáze si ho zapamatujete.

Méně je více

Nepoužívejte pomlčky, čísla, slang a složitá slova – doména se pak hůře pamatuje i píše.

Využijte název své značky

Použijte název vaší značky nebo relevantní klíčová slova. Zvýšíte tím povědomí o značce a zviditelníte se ve vyhledávačích.

Zkontrolujte dostupnost

Ověřte si dostupnost požadované domény. Nezapomeňte také zkontrolovat, zda není chráněna ochrannou známkou.

Myslete regionálně

Pokud .com není k dispozici, zvažte koncovku specifickou pro danou zemi, jako .cz, .co.uk nebo .us. Lépe tak zacílíte na konkrétní region.

Jednejte rychle

Po skvělých doménách je poptávka – proto si tu svoji zaregistrujte co nejdřív, abyste mohli svůj projekt rozjet na internetu co nejdříve.

Gabrielle Scarlett

Migrace k Hostingeru bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy udělal.

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Při poskytování podpory otevřeně odkazujeme na Hostinger jakožto měřítko kvality pro naše inženýry.

Přečíst celý příspěvek (anglicky)

nohma.com

Owen Phillips

Na jednom místě můžu spravovat hosting, doménu i SSL certifikát, což je opravdu úžasné.

Přečíst celý příspěvek (anglicky)

gatefootforge.co.uk

