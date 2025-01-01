Vstupte do online světa: Výhodné balíčky a služby

Nepřetržitá podpora

30denní záruka vrácení peněz

Službu lze zrušit kdykoli

Kolik máte odběratelů?

0
50k
0% SLEVA

Měsíčně

Až 500 unikátních odběratelů měsíčně

131,99  Kč /měs.
Na 1 měsíc. Cena při obnovení: 131,99 Kč/měs..
Odesílejte 3 500 e-mailů měsíčně
Získejte 5 bezplatných zpráv pro AI měsíčně
Bez loga Reach ve vašich e-mailech
Nastavte e-mailové automatizace
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
73% SLEVA

Ročně

Až 500 unikátních odběratelů měsíčně

34,99  Kč /měs.
Počet měsíců předplatného: 12. Obnovení za 43,99 Kč/měs..
Odesílejte 3 500 e-mailů měsíčně
Získejte 5 bezplatných zpráv pro AI měsíčně
Bez loga Reach ve vašich e-mailech
Nastavte e-mailové automatizace
Zdarma

Vyzkoušejte zdarma

Až 100 unikátních odběratelů měsíčně

0,00  Kč /měs.
Cena při obnovení: 21,99 Kč/měs..
30denní záruka vrácení peněz
Odesílejte 200 e-mailů měsíčně
Bez loga Reach ve vašich e-mailech
Nastavte e-mailové automatizace

Součástí každého balíčku

Automatická synchronizace odběratelů z nástroje pro tvorbu webu
Komplexní e-mailový marketing od obsahu až po design
Sledujte analytiku a výsledky e-mailových kampaní
Využívejte nepřetržitou podporu

Uvedená cena je měsíční sazba bez příslušných daní.

Navrhujte s AI

Vytvářejte profi e-maily optimalizované pro mobily bez technických dovedností

Vždy v souladu se značkou

Uložte si nastavení svého stylu pro přizpůsobení každé šablony

Optimalizujte a rozvíjejte

Sledujte výsledky a posuňte své kampaně na novou úroveň

Leonardo Amoyr

S Hostinger Reach mohu tvořit, propagovat a rozvíjet své projekty – vše na jednom místě. Nepotřebuji žádné další nástroje, prostě to funguje.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur a nástroj pro tvorbu obsahu

Oslovování vašeho publika je nyní snazší

Vytvářejte e-maily s vysokou konverzí a rozšiřujte svůj dosah.
Zadávejte prompty a rozvíjejte své podnikání s efektivními e-maily.

AI udělá těžkou práci za vás

Zadávejte prompty a rozvíjejte své podnikání s efektivními e-maily.
Snadná a rychlá tvorba kvalitního rozložení, obsahu i vizuálů.
Synchronizujte automaticky odběratele z webu, pokud již používáte formuláře nástroje pro tvorbu webu od Hostingeru.

Zvyšte počet odběratelů

Synchronizujte automaticky odběratele z webu, pokud již používáte formuláře nástroje pro tvorbu webu od Hostingeru.
Synchronizujte své kontakty pomocí pluginu pro WordPress.
Sledujte v reálném čase otevření, prokliky a výkon – okamžitě tak zjistíte, co funguje.

Odesílejte a rozvíjejte se bez obav

Sledujte v reálném čase otevření, prokliky a výkon – okamžitě tak zjistíte, co funguje.
Rozhodujte se chytřeji díky jasným a přehledným statistikám kampaní.
Reach

Vstupte do nové éry e-mailového marketingu

