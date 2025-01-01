أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

استضافة مواقع
استضافة VPS
استضافة VPS n8n
منشئ المواقع الإلكترونية
Horizons
دومينات
بريد أعمال
التسويق عبر البريد الإلكتروني

التسويق عبر البريد الإلكتروني

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

دعم 24/7

يمكنك الإلغاء متى أردت

كم عدد المشتركين لديك؟

0
50k
0% خصم

شهريًا

حتى 500 مشترك فريد شهريًا

E£  289.00 /الشهر
لمدة 1 شهر. يُجدَّد مقابل E£289.00/الشهر.
أرسل 3500 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 أرصدة AI شهريا مجانا
أرسل رسائل البريد الإلكتروني بدون شعار Reach
إدارة عدد غير محدود من شرائح الجمهور مدعومة بالـAI
قم بتوصيل موقع Hostinger Website Builder أو موقع ووردبريس
دعم عملاء 24/7

أتمتة البريد الإلكتروني

كوّن أتمتة لرسائل البريد الإلكتروني الترحيبية
إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني آلية مع التأخيرات
رسائل البريد الإلكتروني الآلية لسلة التسوق المتروكة وما بعد الشراء في WooCommerce
رسائل إلكترونية تلقائية للتجارة الإلكترونية بعد الشراء لمنشئ المواقع من Hostinger

قوالب البريد الإلكتروني

أنشئ قوالب بريد إلكتروني باستخدام AI
تعديل القوالب التي تم إنشاؤها بواسطة AI
قم بشحن رصيد AI في أي وقت
تخصيص رسائل البريد الإلكتروني باستخدام اسم جهة الاتصال أو البريد الإلكتروني
احفظ بأصول العلامة التجارية للحصول على تصميم متسق

حملات البريد الإلكتروني

جدولة الحملات قبل أوانها
فتح المسار والنقرات والأداء
إرسال رسائل اختبار إلكترونية قبل الإطلاق
الأكثر شهرة
66% خصم

سنويًّا

حتى 500 مشترك فريد شهريًا

E£  99.00 /الشهر
لمدة 12 شهرًا. يتجدد بسعر E£99.00/الشهر.
أرسل 3500 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 أرصدة AI شهريا مجانا
أرسل رسائل البريد الإلكتروني بدون شعار Reach
إدارة عدد غير محدود من شرائح الجمهور مدعومة بالـAI
قم بتوصيل موقع Hostinger Website Builder أو موقع ووردبريس
دعم عملاء 24/7

أتمتة البريد الإلكتروني

كوّن أتمتة لرسائل البريد الإلكتروني الترحيبية
إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني آلية مع التأخيرات
رسائل البريد الإلكتروني الآلية لسلة التسوق المتروكة وما بعد الشراء في WooCommerce
رسائل إلكترونية تلقائية للتجارة الإلكترونية بعد الشراء لمنشئ المواقع من Hostinger

قوالب البريد الإلكتروني

أنشئ قوالب بريد إلكتروني باستخدام AI
تعديل القوالب التي تم إنشاؤها بواسطة AI
قم بشحن رصيد AI في أي وقت
تخصيص رسائل البريد الإلكتروني باستخدام اسم جهة الاتصال أو البريد الإلكتروني
احفظ بأصول العلامة التجارية للحصول على تصميم متسق

حملات البريد الإلكتروني

جدولة الحملات قبل أوانها
فتح المسار والنقرات والأداء
إرسال رسائل اختبار إلكترونية قبل الإطلاق
مجانًا

جرب مجانا

ما يصل إلى 100 مشترك فريد شهريًا

E£  0.00 /الشهر
تتجدّد مقابل E£49.00/الشهر.
أرسل 200 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 أرصدة AI شهريا مجانا
أرسل رسائل البريد الإلكتروني بدون شعار Reach
إدارة عدد غير محدود من شرائح الجمهور مدعومة بالـAI
كوّن أتمتة لرسائل البريد الإلكتروني الترحيبية
إنشاء تسلسلات بريد إلكتروني آلية مع التأخيرات
رسائل البريد الإلكتروني الآلية لسلة التسوق المتروكة وما بعد الشراء في WooCommerce
رسائل إلكترونية تلقائية للتجارة الإلكترونية بعد الشراء لمنشئ المواقع من Hostinger

السعر الموضح هو السعر الشهري قبل إضافة أي ضرائب.

صمّم باستخدام AI

أنشئ رسائل إلكترونية احترافية وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى مهارات تقنية

في اتساق دائم مع هوية علامتك التجارية

قم بتطبيق إعدادات النمط واحفظها لتخصيص كل قالب

التحسين والنمو

تتبع نتائج الأداء لرفع حملاتك إلى آفاق جديدة

Leonardo Amoyr

مع Hostinger Reach، يُمكنني البناء والتسويق والنمو، كل ذلك من مكان واحد. لا حاجة لأدوات إضافية، فهو يعمل ببساطة.

Leonardo Amoyr

رائد أعمال ومنشئ محتوى

أصبح الوصول إلى جمهورك أسهل الآن

أنشئ رسائل إلكترونية ذات معدل تحويل مرتفع وتوسيع نطاق وصولك دون عناء.

AI سينجز كل العمل الشاق نيابة عنك

أضف تعليماتك، وأرسل وتطوّر باستخدام الرسائل الإلكترونية المصممة لتلبية أهدافك.
الطريقة السهلة والسريعة لإنشاء أفضل تخطيط ومحتويات ومرئيات.
أضف تعليماتك، وأرسل وتطوّر باستخدام الرسائل الإلكترونية المصممة لتلبية أهدافك.

ارفع عدد مشتركيك

قم بمزامنة المشتركين في مواقعك الإلكترونية تلقائيًا إذا كنت تستخدم منشئ المواقع من Hostinger.
قم بمزامنة جهات اتصالك باستخدام إضافة ووردبريس.
قم بمزامنة المشتركين في مواقعك الإلكترونية تلقائيًا إذا كنت تستخدم منشئ المواقع من Hostinger.

أرسل وتوسع بثقة

راقب الفتحات والنقرات والأداء لحظيًا، واكتشف مباشرة ما يحقق أفضل النتائج.
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال الحصول على رؤى واضحة وسهلة القراءة حول الحملة.
راقب الفتحات والنقرات والأداء لحظيًا، واكتشف مباشرة ما يحقق أفضل النتائج.
Reach

ادخل إلى عصر جديد من التسويق عبر البريد الإلكتروني

الأسئلة الشائعة حول التسويق عبر البريد الإلكتروني من Hostinger

ابحث عن إجابات للأسئلة الشائعة حول أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني بشكل عام.

ما هو التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

ما هي خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني Hostinger Reach؟

كيف يختلف Hostinger Reach عن تطبيقات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى؟

كم تبلغ تكلفة استخدام Hostinger Reach؟

ما هي الخطوات التي يجب أن أتخذها لإرسال حملة بريد إلكتروني مع Hostinger Reach؟

هل يمكن استخدام Hostinger Access لإنشاء حملة بالتنقيط؟

كيف أنشئ قائمة بريد إلكتروني لحملاتي؟

كيف تضمن Reach الامتثال والقدرة على التسليم؟

هل من الممكن دمج خدمات الأطراف الثالثة مع Hostinger Reach؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.