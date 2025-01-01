Start online: Rimelige planer og tjenester

Hvor mange abonnenter har du?

0
50k
0% AVSLAG

Månedlig

Opptil 500 unike abonnenter per måned

kr  62,99 /mnd
For 1 måned. Fornyes på kr 62,99/mnd.
Send 3 500 e-poster per måned
5 gratis AI-meldinger hver måned
Ingen Reach-logoen i e-postene dine
Konfigurer e-postautomatiseringer
Mest populær
73% AVSLAG

Årlig

Opptil 500 unike abonnenter per måned

kr  16,99 /mnd
I 12 måneder. Fornyes ved kr 20,99/mnd.
Send 3 500 e-poster per måned
5 gratis AI-meldinger hver måned
Ingen Reach-logoen i e-postene dine
Konfigurer e-postautomatiseringer
Gratis

Prøv gratis

Opptil 100 unike abonnenter per måned

kr  0,00 /mnd
Fornyes på kr 10,99/mnd.
30-dagers tilbakebetalingsgaranti
Send 200 e-poster per måned
Ingen Reach-logoen i e-postene dine
Konfigurer e-postautomatiseringer

Inkludert i hver plan

Synkroniser nettsidebygger-abonnentene dine automatisk
Alt-i-ett e-postmarkedsføring fra innhold til design
Spor analyser og resultater av e-postkampanjer
Nyt støtte 24/7

Prisen som vises, er månedsprisen ekskludert eventuelle skatter og avgifter.

Design med AI

Lag profesjonelle, mobilvennlige e-poster – ingen tekniske ferdigheter kreves

Alltid i tråd med merkevaren

Bruk og lagre stilinnstillingene dine for å skreddersy hver mal

Optimaliser og voks

Følg med på resultatene for å ta kampanjene dine til nye høyder

Leonardo Amoyr

Med Hostinger Reach kan jeg bygge, markedsføre og vokse – alt på ett sted. Ingen ekstra verktøy nødvendig, det bare fungerer.

Leonardo Amoyr

Entreprenør og innholdsskaper

Nå ut til målgruppen din ble nettopp enklere

Lag e-poster med høy konvertering og utvid rekkevidden din uten problemer.
Spør, send og få mer ut av det med e-poster som er utformet for å nå målene dine.

AI gjør det harde arbeidet

Spør, send og få mer ut av det med e-poster som er utformet for å nå målene dine.
Den enkle og raske måten å lage beste praksis for layout, innhold og visuelle elementer.
Synkroniser nettstedsabonnenter automatisk hvis du allerede bruker Hostinger nettsidebygger-skjemaer.

Få flere abonnenter

Synkroniser nettstedsabonnenter automatisk hvis du allerede bruker Hostinger nettsidebygger-skjemaer.
Synkroniser kontaktene dine med en WordPress-plugin.
Spor åpninger, klikk og ytelse i sanntid – finn ut hva som fungerer umiddelbart.

Send og skaler med trygghet

Spor åpninger, klikk og ytelse i sanntid – finn ut hva som fungerer umiddelbart.
Ta smartere beslutninger med tydelig og lettlest kampanjeinnsikt.
Reach

Gå inn i en ny æra innen e-postmarkedsføring

