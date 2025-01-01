Start online: Rimelige planer og tjenester
Hvor mange abonnenter har du?
0
50k
0% AVSLAG
Månedlig
Opptil 500 unike abonnenter per måned
kr 62,99 /mnd
For 1 måned. Fornyes på kr 62,99/mnd.
Send 3 500 e-poster per måned
Få 5 gratis AI-meldinger hver måned
Ingen Reach-logoen i e-postene dine
Konfigurer e-postautomatiseringer
Mest populær
73% AVSLAG
Årlig
Opptil 500 unike abonnenter per måned
kr 16,99 /mnd
I 12 måneder. Fornyes ved kr 20,99/mnd.
Send 3 500 e-poster per måned
Få 5 gratis AI-meldinger hver måned
Ingen Reach-logoen i e-postene dine
Konfigurer e-postautomatiseringer
Inkludert i hver plan
Synkroniser nettsidebygger-abonnentene dine automatisk
Alt-i-ett e-postmarkedsføring fra innhold til design
Spor analyser og resultater av e-postkampanjer
Nyt støtte 24/7
Prisen som vises, er månedsprisen ekskludert eventuelle skatter og avgifter.
Design med AI
Lag profesjonelle, mobilvennlige e-poster – ingen tekniske ferdigheter kreves
Alltid i tråd med merkevaren
Bruk og lagre stilinnstillingene dine for å skreddersy hver mal
Optimaliser og voks
Følg med på resultatene for å ta kampanjene dine til nye høyder
Med Hostinger Reach kan jeg bygge, markedsføre og vokse – alt på ett sted. Ingen ekstra verktøy nødvendig, det bare fungerer.
Nå ut til målgruppen din ble nettopp enklere
Lag e-poster med høy konvertering og utvid rekkevidden din uten problemer.
AI gjør det harde arbeidet
Spør, send og få mer ut av det med e-poster som er utformet for å nå målene dine.
Den enkle og raske måten å lage beste praksis for layout, innhold og visuelle elementer.
Få flere abonnenter
Synkroniser nettstedsabonnenter automatisk hvis du allerede bruker Hostinger nettsidebygger-skjemaer.
Synkroniser kontaktene dine med en WordPress-plugin.
Send og skaler med trygghet
Spor åpninger, klikk og ytelse i sanntid – finn ut hva som fungerer umiddelbart.
Ta smartere beslutninger med tydelig og lettlest kampanjeinnsikt.
Hostinger Reach – ofte stilte spørsmål om e-postmarkedsføring
Finn svar på ofte stilte spørsmål om våre e-postmarkedsføringsverktøy og e-postkampanjer generelt.