Start online: Rimelige planer og tjenester

Webhotell
VPS-hosting
n8n VPS-hosting
Nettsidebygger
Horizons
Domener
E-post og markedsføring

VPS-hosting

24/7 support

30-dagers pengene-tilbake garanti

Avbryt nårsomhelst

VPS-hostingHosting av spillserver
24 månederBESTE VERDI12 måneder1 måned

Hver plan har alt du trenger og mer

AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
Datasentre over hele verden
Gratis ukentlige sikkerhetskopier
Brannmuradministrasjon
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
AI-assistent drevet av MCP
Hostinger API MCP-server
Alle plan betales på forskudd. Den månedlige prisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

En guide for å finne riktig hosting for deg

KVM VPS-hosting
Perfekt for utviklere. Mer kraft, mer kontroll. Mer av alt.
AMD EPYC-PROSESSORNVMe-LAGRING
Linux-baserte OS-maler
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
Serverkontroll
Høy
Prestasjon
Høy
Kompleksitet
Middels
Hosting av spillserver
Behold full root-tilgang for å tilpasse spillhotellet etter eget ønske.
AMD EPYC-PROSESSORNVMe-LAGRING
Flere spill og ubegrenset antall spillere
MinecraftPalworldCS27 dager til å døValheimog mer
Serverkontroll
Høy
Prestasjon
Høy
Kompleksitet
Lav

Stoles på av 4+ millioner nettsideeiere over hele verden

Charlie Low
Charlie Low
Medgrunnlegger av Nohma

Helt siden vi har vært med Hostinger har det vært fantastisk. Vi har faktisk ikke hatt noen problemer i det hele tatt og hvis vi noen hadde et spørsmål, er deres kundeservice helt utrolig.

Les hele historien
Jack Bies
Jack Bies
Kreativ leder

Hostingers kundesuksess-team gjør mer enn det de kan for å forstå problemet mitt.

Les hele historien
Jhon Ortega
Jhon Ortega
Entreprenør

Jeg så etter et hostingselskap som er veldig intuitivt for nybegynnere og veldig godt konfigurert for god opptreden.

Les hele historien

Inkludert med hver plan

Sikkerhetskopier og snapshot

Sikkerhetskopier og snapshot

Beskytt dataene dine med våre automatiserte ukentlige sikkerhetskopier og enkelt lag manuelle snapshots.

Brannmur og DDoS

Brannmur og DDoS

Sikre din virtuelle server hvert steg av veien. Med vår Wanguard DDoS filtreringing og brannmur som er enkel å konfigurere, kan du holde hver skadelig trafikk unna.

99.9% oppetid. Garantert

99.9% oppetid. Garantert

Vår oppetidsgaranti på 99,9% betyr at nettsiden din alltid er tilgjengelig.

AI-assistent

AI-assistent

Vår AI-assistent forenkler VPS-administrasjonen og veileder deg gjennom oppgaver som å installere WordPress eller konfigurere brannmurregler.

24/7 kundeservice

24/7 kundeservice

Få tilgang til ekspertstøtte når du trenger det. Vi svarer vanligvis på under 2 minutter, og teamet vårt snakker 8+ språk.

Charlie Low and Dale Comely

Vi refererer ærlig talt til Hostinger som benchmark for våre ingeniører når vi gir support.

Les hele historien

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Å migrere til Hostinger var den beste avgjørelsen jeg noensinne har tatt.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Jeg kunne administrere hostingen, domenenavn og SSL-sertifikat på ett sted, noe som var veldig forfriskende.

Les hele historien

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30 dagers pengene-tilbake-garanti

Hvis du ikke er 100% fornøyd kan du spørre om en refusjon på betalingen din innen en periode på 30 dager. Prosessen er sømløs og risiko-fri. For mer informasjon vennligst sjekk vår Angrerett (unntak kan forekomme).

Ofte stilte spørsmål om Hostinger priser på webhotell

Hvordan registrerer jeg det gratis domenet som er inkludert i årlige hostingplaner?

Hvordan aktiverer jeg det gratis SSL-sertifikatet?

Kan jeg endre planen min hvis omstendighetene mine endrer seg?

Hvorfor koster ulike planer forskjellige beløp?

Tilbyr Hostinger hosting for ecommerce?

Kan jeg migrere eksisterende nettsider til Hostinger?

Jeg har et domenenavn hos et annet selskap. Kan jeg overføre det til Hostinger?