KVM VPS-hosting
Perfekt för utvecklare. Mer kraft, mer kontroll. Mer allt.
AMD EPYC-PROCESSORNVMe-LAGRING
Linux-baserade OS-mallar
UbuntuFedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
Serverkontroll
Hög
Prestanda
Hög
Komplexitet
Medel
Hosting för spelserver
Behåll full root-åtkomst för att anpassa din spelhosting efter dina önskemål.
AMD EPYC-PROCESSORNVMe-LAGRING
Flera spel och obegränsat antal spelare
MinecraftPalworldCS27 Days to DieValheimoch mer
Serverkontroll
Hög
Prestanda
Hög
Komplexitet
Låg

Används av över 4 miljoner hemsidesägare världen över

Charlie Low
Charlie Low
Medgrundare av Nohma

Ända sedan vi anslöt oss till Hostinger har det varit fantastiskt. Vi har egentligen inte haft några problem alls och om vi har frågor är deras kundservice otrolig.

Läs hela berättelsen
Jack Bies
Jack Bies
Creative director

Hostingers kundnöjdhetsteam gör allt och lite till för att förstå mitt problem.

Läs hela berättelsen
Jhon Ortega
Jhon Ortega
Entreprenör

Jag letade efter ett webbhotell som är väldigt intuitivt för nybörjare och väldigt välkonfigurerat för bra prestanda.

Läs hela berättelsen

Säkerhetskopieringar och avbildningar

Säkerhetskopieringar och avbildningar

Skydda dina data med våra automatiska säkerhetskopieringar varje vecka och skapa enkelt manuella avbildningar.

Brandvägg och DDoS-skydd

Brandvägg och DDoS-skydd

Säkra din virtuella server i varje steg. Med vårt Wanguard DDoS-filter och lättkonfigurerad brandvägg håller du all skadlig trafik i schack.

99,9 % upptid. Garanterat

99,9 % upptid. Garanterat

Vår 99,9 % upptidsgaranti innebär att din webbplats alltid är tillgänglig.

AI-assistent

AI-assistent

Vår AI-assistent förenklar VPS-hanteringen och guidar dig genom uppgifter som att installera WordPress eller konfigurera brandväggsregler.

Support dygnet runt

Support dygnet runt

Få tillgång till expertsupport när du behöver det. Vi svarar vanligtvis inom 2 minuter och vårt team talar 8+ språk.

Charlie Low and Dale Comely

Helt ärligt rekommenderar vi Hostinger som standard för våra tekniker när de ger support.

Läs hela berättelsen

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Att migrera till Hostinger var det bästa beslutet som jag någonsin gjort.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Jag kunde hantera webbhotellet, domännamnet och SSL-certifikatet på ett ställe, vilket var riktigt skönt.

Läs hela berättelsen

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Om du inte är 100% nöjd med Hostinger kan du begära en återbetalning inom 30 dagar efter ditt köp. Processen är smidig och riskfri. För mer information, vänligen se vår återbetalningspolicy (undantag kan tillämpas).

