En domänändelse, även kallat toppdomän (TLD), är den sista delen av ett domännamn, och den är placerad efter den sista punkten. .com är den mest populära toppdomänen som används i stor utsträckning i webbadresser.

Domänändelser hjälper människor att identifiera webbplatsens syfte eller geografiska plats. Till exempel indikerar en webbplats som slutar med .us att fokuset ligger på amerikanska besökare. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), en organisation som upprätthåller toppdomäner, delar in alla domänändelser i fem kategorier: generiska domänändelser (gTLD), sponsrade (sTLD), landskod (ccTLD), infrastruktur och test (tTLD) ).

Att kombinera rätt webbplatsnamn med den perfekta domänändelsen kommer att ge din verksamhet trovärdighet, stärka din SEO, locka fler besökare och etablera ditt varumärke online.