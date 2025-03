Μια επέκταση domain, γνωστή και ως top-level domain (TLD), είναι το τελικό τμήμα ενός ονόματος domain, που βρίσκεται μετά την τελευταία τελεία. Το .com είναι το πιο δημοφιλές TLD που χρησιμοποιείται ευρέως σε διευθύνσεις ιστοσελίδων.

Οι καταλήξεις domain βοηθούν τους χρήστες να προσδιορίσουν τον σκοπό της ιστοσελίδας ή τη γεωγραφική του θέση. Για παράδειγμα, μία ιστοσελίδα που τελειώνει με .us υποδηλώνει την εστίασή το στο αμερικανικό κοινό. Η Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ένας οργανισμός που διατηρεί TLD, χωρίζει όλες τις επεκτάσεις domain σε πέντε κατηγορίες: γενικές επεκτάσεις τομέα (gTLD), χορηγούμενοι (sTLD), κωδικός χώρας (ccTLD), δοκιμαστικά (tTLD). ).

Ο συνδυασμός του σωστού ονόματος ιστοσελίδας με την τέλεια επέκταση domain θα προσφέρει αξιοπιστία στην επιχείρησή σας, θα βοηθήσει το SEO σας, θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες και θα καθιερώσει την εταιρεία σας στο διαδίκτυο.