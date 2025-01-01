Αναπτύξτε την frontend web εφαρμογή Node.js
Αποστολή React, Next.js, Vite και άλλων web εφαρμογών σε λίγα λεπτά. Εσείς γράφετε κώδικα, εμείς τον εκτελούμε. Γρήγορη ανάπτυξη, χωρίς κακές εκπλήξεις στους λογαριασμούς, μηδενικές απαιτήσεις DevOps.
Υποστηρίζουμε πάνω από 1 εκατομμύριο προγραμματιστές παγκοσμίως
Όλα τα απαραίτητα. Τίποτα περιττό.
Προσιτό
Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην αγορά. Μία μηνιαία τιμή - χωρίς εκπλήξεις.
Πλήρης διαχείριση
Εσείς προγραμματίζετε, εμείς το διατηρούμε online. Servers και ασφάλεια — τα χειριζόμαστε εμείς.
Ενσωματωμένη απόδοση
Περιλαμβάνονται Hostinger CDN, WAF και προστασία DDoS.
Με προτεραιότητα τον κώδικα
Απευθείας ανάπτυξη από το IDE - VS Code, Cursor, Claude ή οποιονδήποτε βοηθό AI.
Ισχυρό ενσωματωμένο οικοσύστημα
Δωρεάν domain και επαγγελματικό email για 1 έτος, καθώς και δωρεάν managed SSL.
Λειτουργεί με το stack σας
Λειτουργεί με React, Next.js, Vite, Vue.js και άλλα. Χωρίς δεσμεύσεις. Δημιουργήστε με τον τρόπο σας.
Προωθήστε τον κώδικά σας. Θα το αναλάβουμε από εδώ και πέρα.
1. Συνδέστε το έργο σας
Συνδέστε το GitHub, ανεβάστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI
Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές build διεκπεραιώνονται και είστε έτοιμοι για αποστολή.
2. Άμεση ανάπτυξη
Εκκινήστε την web εφαρμογή Node.js σε δευτερόλεπτα
Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση — όλα τακτοποιημένα. (Η υποστήριξη backend θα είναι σύντομα διαθέσιμη)
3. Διαχείριση και κλιμάκωση
Διατηρήστε τον έλεγχο και αναπτυχθείτε με αυτοπεποίθηση
Παρακολουθήστε την απόδοση, αντιστοιχίστε domains και επανατοποθετήστε αυτόματα.
Απευθείας ανάπτυξη από το IDE. Δεν απαιτείται πίνακας ελέγχου.
Το Agentic Deployment συνδέει το IDE σας με τη διαχειριζόμενη υποδομή της Hostinger, επιτρέποντας γρήγορες αναπτύξεις εφαρμογών με προτεραιότητα στον κώδικα — απευθείας από τον επεξεργαστή σας ή μέσω του GitHub για έλεγχο έκδοσης και ομαδική συνεργασία.
Εκκινήστε web εφαρμογές Node.js, PHP ή WordPress projects χωρίς να εγκαταλείψετε τη ροή προγραμματισμού σας.
Μία μηνιαία τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις
Cloud Startup
Βελτιστοποιημένο για ιστοσελίδες επιχειρήσεων και ηλεκτρονικού εμπορίου
Πόροι
+ μήνες ΔΩΡΕΑΝ
Για 48 μήνες. € 23.99/μήνα κατά την ανανέωση
Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.