Από 7,49 €/μήνα - χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Αναπτύξτε την frontend web εφαρμογή Node.js

Αποστολή React, Next.js, Vite και άλλων web εφαρμογών σε λίγα λεπτά. Εσείς γράφετε κώδικα, εμείς τον εκτελούμε. Γρήγορη ανάπτυξη, χωρίς κακές εκπλήξεις στους λογαριασμούς, μηδενικές απαιτήσεις DevOps.

Δωρεάν domain για 1 έτος Δωρεάν επαγγελματικό email για 1 έτος Δωρεάν διαχειριζόμενα SSL
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε την frontend web εφαρμογή Node.js

Υποστηρίζουμε πάνω από 1 εκατομμύριο προγραμματιστές παγκοσμίως

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Όλα τα απαραίτητα. Τίποτα περιττό.

Προσιτό

Η καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στην αγορά. Μία μηνιαία τιμή - χωρίς εκπλήξεις.

Πλήρης διαχείριση

Εσείς προγραμματίζετε, εμείς το διατηρούμε online. Servers και ασφάλεια — τα χειριζόμαστε εμείς.

Ενσωματωμένη απόδοση

Περιλαμβάνονται Hostinger CDN, WAF και προστασία DDoS.

Με προτεραιότητα τον κώδικα

Απευθείας ανάπτυξη από το IDE - VS Code, Cursor, Claude ή οποιονδήποτε βοηθό AI.

Ισχυρό ενσωματωμένο οικοσύστημα

Δωρεάν domain και επαγγελματικό email για 1 έτος, καθώς και δωρεάν managed SSL.

Λειτουργεί με το stack σας

Λειτουργεί με React, Next.js, Vite, Vue.js και άλλα. Χωρίς δεσμεύσεις. Δημιουργήστε με τον τρόπο σας.

Προωθήστε τον κώδικά σας. Θα το αναλάβουμε από εδώ και πέρα.

1. Συνδέστε το έργο σας

Συνδέστε το GitHub, ανεβάστε ένα ZIP ή αναπτύξτε από τον βοηθό κώδικα AI

Το framework σας εντοπίζεται αυτόματα, οι εντολές build διεκπεραιώνονται και είστε έτοιμοι για αποστολή.

1. Συνδέστε το έργο σας

2. Άμεση ανάπτυξη

Εκκινήστε την web εφαρμογή Node.js σε δευτερόλεπτα

Servers, ασφάλεια και κλιμάκωση — όλα τακτοποιημένα. (Η υποστήριξη backend θα είναι σύντομα διαθέσιμη)

2. Άμεση ανάπτυξη

3. Διαχείριση και κλιμάκωση

Διατηρήστε τον έλεγχο και αναπτυχθείτε με αυτοπεποίθηση

Παρακολουθήστε την απόδοση, αντιστοιχίστε domains και επανατοποθετήστε αυτόματα.

3. Διαχείριση και κλιμάκωση
Νέο

Απευθείας ανάπτυξη από το IDE. Δεν απαιτείται πίνακας ελέγχου.

Το Agentic Deployment συνδέει το IDE σας με τη διαχειριζόμενη υποδομή της Hostinger, επιτρέποντας γρήγορες αναπτύξεις εφαρμογών με προτεραιότητα στον κώδικα — απευθείας από τον επεξεργαστή σας ή μέσω του GitHub για έλεγχο έκδοσης και ομαδική συνεργασία.

Εκκινήστε web εφαρμογές Node.js, PHP ή WordPress projects χωρίς να εγκαταλείψετε τη ροή προγραμματισμού σας.

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server ή CDN κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων και CDN σε όλο τον κόσμο: Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική, Νότια Αφρική και Αυστραλία.

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Μία μηνιαία τιμή, χωρίς κρυφές χρεώσεις

Ξεκινήστε με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών σημαίνει ότι είναι χωρίς ρίσκο.

Cloud Startup

Βελτιστοποιημένο για ιστοσελίδες επιχειρήσεων και ηλεκτρονικού εμπορίου

Startup
Professional
Enterprise

Πόροι

5 Node.js frontend web εφαρμογές
ΝΕΟ
2 CPU πυρήνες
3 GB RAM
100 GB NVMe αποθηκευτικός χώρος
2 000 000 inodes (αρχεία και κατάλογοι)
100 PHP workers
100 ιστοσελίδες
25,99 €ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ 71%
7,49  € /μήνα

+ μήνες ΔΩΡΕΑΝ

Για 48 μήνες. € 23.99/μήνα κατά την ανανέωση

Δωρεάν domain για 1 έτος
Απεριόριστα SSL
ΔΩΡΕΑΝ
Δοκιμή του Horizons για 7 ημέρες
ΔΩΡΕΑΝ
10 mailboxes ανά ιστοσελίδα - δωρεάν για 1 χρόνο
ΔΩΡΕΑΝ
Managed hosting για WordPress, WooCommerce και frontend εφαρμογές Node.js
Περιλαμβάνεται CDN
Αποκλειστική διεύθυνση IP
Υποστήριξη 24/7 με προτεραιότητα από ειδικούς
ΝΕΟ
30 ημέρες εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων
AI SEO έτοιμο
Δείτε όλα τα χαρακτηριστικά

Η τιμή που εμφανίζεται είναι η μηνιαία τιμή χωρίς τους ισχύοντες φόρους. Η συνολική τιμή για το πακέτο που πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων στο ταμείο περιλαμβάνει τη μηνιαία τιμή πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας, μαζί με τους ισχύοντες φόρους.

Συχνές ερωτήσεις

Ποια frameworks υποστηρίζονται;

Σε τι διαφέρει αυτό από το VPS hosting;

Υπάρχει κάποιο όριο επισκεψιμότητας ή χρέωση υπερβολικής χρήσης;

Μπορώ να αναπτύξω ιδιωτικά GitHub repositories;

Υπάρχει υποστήριξη για δωρεάν μεταφορά;