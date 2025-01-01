פריסת אפליקציית האינטרנט הקדמית של Node.js

Agentic Deployment מחבר את ה-IDE שלך לתשתית המנוהלת של Hostinger, ומאפשר פריסות אפליקציות מהירות, המבוססות על קוד - ישירות מהעורך שלך או דרך GitHub לבקרת גרסאות ושיתוף פעולה בצוות.

הפעל אפליקציות אינטרנט של Node.js, פרויקטים של PHP או WordPress מבלי לעזוב את זרימת הקידוד שלך.