החל מ-27.99 ₪/חודש - ללא עמלות נוספות

פריסת אפליקציית האינטרנט הקדמית של Node.js

שלחו את React, Next.js, Vite ואפליקציות אינטרנט אחרות תוך דקות. אתם כותבים, אנחנו מפעילים. פריסות מהירות, ללא חשבונות מפתיעים, ללא DevOps.

דומיין חינם לשנה אחת אימייל עסקי חינם לשנה רישיונות SSL מנוהלים בחינם
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פריסת אפליקציית האינטרנט הקדמית של Node.js

מעצימים מיליון מפתחים ברחבי העולם

כל הדברים החיוניים. בלי שטויות.

במחיר סביר

התמורה הטובה ביותר בשוק. מחיר חודשי אחד - ללא הפתעות.

מנוהל במלואו

אתם מתכנתים, אנחנו שומרים את זה באינטרנט. שרתים ואבטחה - מטופלים.

ביצועים מובנים

הגנה מפני CDN, WAF ו-DDoS של Hostinger כלולה.

קוד קודם

פריסה ישירות מ-IDE - VS Code, Cursor, Claude, או כל עוזר בינה מלאכותית.

מערכת אקולוגית עוצמתית מובנית

דומיין ודוא"ל עסקי בחינם למשך שנה, בנוסף ל-SSL מנוהל בחינם.

עובד עם הערימה שלך

עובד עם React, Next.js, Vite, Vue.js ואחרים. ללא נעילות. בנה את התבנית שלך.

דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך מכאן

1. חברו את הפרויקט שלכם

התחברו ל-GitHub, העלו קובץ ZIP או פרוסו מ-AI code assistant

המסגרת שלך מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות ואתה מוכן למשלוח.

1. חברו את הפרויקט שלכם

2. פריסה מיידית

הפעל את אפליקציית האינטרנט Node.js שלך תוך שניות

שרתים, אבטחה והרחבה - הכל מטופל. (תמיכה בשרתים אחוריים בקרוב)

2. פריסה מיידית

3. ניהול והרחבה

הישארו בשליטה והגדילו את גודל המבנה בביטחון

ניטור ביצועים, מיפוי דומיינים ופריסה מחדש באופן אוטומטי.

3. ניהול והרחבה
פריסה ישירה מ-IDE. אין צורך בלוח מחוונים

Agentic Deployment מחבר את ה-IDE שלך לתשתית המנוהלת של Hostinger, ומאפשר פריסות אפליקציות מהירות, המבוססות על קוד - ישירות מהעורך שלך או דרך GitHub לבקרת גרסאות ושיתוף פעולה בצוות.

הפעל אפליקציות אינטרנט של Node.js, פרויקטים של PHP או WordPress מבלי לעזוב את זרימת הקידוד שלך.

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

פריסה מקומית. טווח הגעה עולמי

בחרו מיקום שרת או CDN קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ו-CDN בכל רחבי העולם: צפון אמריקה, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, דרום אפריקה ואוסטרליה.

פריסה מקומית. טווח הגעה עולמי

מחיר חודשי אחד, ללא עמלות נסתרות

התחילו בביטחון מלא. אחריות להחזר כספי תוך 30 יום שלנו מבטיחה שזה ללא סיכון.

Cloud Startup

מותאם עבור אתרי אינטרנט עסקיים ו-ecommerce

Startup
Professional
Enterprise

משאבים

5 Node.js frontend web apps
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
100 GB אחסון NVMe
2000000 קבצים ותיקיות (inodes)
100 עובדי PHP
100 אתרים
103.99 ₪חיסכון של 73%
27.99  ₪ /חודש

+ חודשים בחינם

לתקופה של 48 חודשים. ₪ 96.99/לחודש בעת חידוש

דומיין בחינם לשנה אחת
SSL ללא הגבלה
חינם
תקופת ניסיון של 7 ימים ל-Horizons
חינם
10 תיבות דואר לכל אתר - חינם לשנה אחת
חינם
אחסון מנוהל עבור WordPress, ‏WooCommerce ויישומי frontend ב-Node.js
CDN כלול
כתובת IP ייעודית
תמיכת מומחים מועדפת 24/7
החזר כספי מובטח עד 30 ימים
מוכן לקידום אתרים עם בינה מלאכותית (AI SEO)
הצג את כל הפיצ'רים

המחיר המוצג הוא התעריף החודשי לא כולל מיסים ישימים. המחיר הכולל עבור התוכנית שישולם מראש בקופה כולל את התעריף החודשי כפול מספר החודשים בתוכנית שלכם, יחד עם מיסים ישימים שהם.

שאלות נפוצות

אילו מסגרות נתמכות?

במה זה שונה מאירוח VPS?

האם יש הגבלת תנועה או דמי חריגה?

האם ניתן לפרוס מאגרי GitHub פרטיים?

האם יש תמיכה חינמית במעבר?