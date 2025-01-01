Від 279,00 ₴/міс. – без додаткових комісій

Розгорніть вебзастосунок Node.js

Розгорніть вебзастосунки на React, Next.js, Vite за лічені хвилини. Ви пишете код, а ми запускаємо. Прозора оплата та жодних витрат на DevOps.

Безплатний домен на 1 рік Безплатна корпоративна пошта на 1 рік Безплатні керовані SSL
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Працюємо з 1M+ розробників по всьому світу

Все необхідне. Нічого зайвого

Доступний

Найкраща ціна на ринку. Фіксована ціна – жодних сюрпризів.

Повністю керований

Ви пишете код, а ми подбаємо про все інше. Сервери та безпека під нашим контролем.

Вбудована продуктивність

До тарифів входять Hostinger CDN, WAF і захист від DDoS.

Розгортання коду

Розгортання з IDE – VS Code, Cursor, Claude або будь-якого помічника ШІ.

Потужна інфраструктура

Безплатний домен і корпоративна пошта на 1 рік, а також безплатні керовані SSL.

Працює з вашим стеком

Працює з React, Next.js, Vite, Vue.js тощо. Без обмежень.

Надішліть ваш код, а ми подбаємо про решту

1. Підключіть ваш проєкт

Підключіть GitHub, завантажте ZIP або розгорніть за допомогою помічника ШІ

Ваш фреймворк визначатиметься автоматично, а також будуть налаштовані команди збірки.

2. Розгорніть вебзастосунок

Запустіть вебзастосунок Node.js за лічені секунди

Сервери, безпека та масштабування – ми подбали про все.

3. Керуйте та масштабуйтеся

Контролюйте та масштабуйтеся з упевненістю

Відстежуйте продуктивність, порівнюйте домени та скористайтеся автоматичним повторним розгортанням.

Нове

Розгортання з IDE. Без панелі управління

Agentic Deployment дозволяє підключити IDE до керованої інфраструктури Hostinger, забезпечуючи швидке розгортання застосунків безпосередньо з вашого редактора або через GitHub для контролю версій і командної роботи.

Запустіть вебзастосунки Node.js, проєкти PHP або WordPress, не відриваючись від кодування.

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Оберіть сервер, який розташований найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії, Південній Америці, Південній Африці та Австралії.

Локальне розгортання. Глобальне охоплення

Фіксована ціна щомісяця, без прихованих платежів

Почніть роботу з повною впевненістю. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення коштів.

Поширені запитання

Які фреймворки підтримуються?

Чим цей хостинг відрізняється від VPS?

Чи є ліміт трафіку або плата за перевищення?

Чи можна розгорнути приватні репозиторії GitHub?

Чи є безплатна підтримка міграції?