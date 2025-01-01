Implementujte webové aplikace Node.js
Spusťte React, Next.js, Vite a další webové aplikace za pár minut. Vy píšete kód, my zajišťujeme provoz. Rychlá implementace bez nečekaných výdajů a DevOps.
Vše podstatné. Žádné zbytečnosti.
Cenově dostupné
Nejvýhodnější nabídka na trhu. Jedna měsíční cena – bez nepříjemných překvapení.
Kompletní správa
Vy kódujete, my zajišťujeme provoz. O servery a bezpečnost se staráme my.
Výkon bez starostí
Součástí je Hostinger CDN, WAF a ochrana proti DDoS.
Důraz na kód
Implementujte přímo z IDE – VS Code, Cursor, Claude nebo jakéhokoli AI asistenta.
Integrovaný výkonný ekosystém
Doména a firemní e-mail na rok zdarma a navíc bezplatné spravované SSL certifikáty.
Rozumí si s vašimi technologiemi
Kompatibilita s React, Next.js, Vite, Vue.js a dalšími frameworky. Bez omezení. Tvořte podle sebe.
Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my
1. Připojte svůj projekt
Připojte GitHub, nahrajte ZIP nebo implementujte s AI kódovacím asistentem
Automaticky rozpoznáme váš framework a postaráme se o build příkazy. Vy můžete rovnou spouštět.
2. Okamžitá implementace
Spusťte svou webovou aplikaci Node.js za pár vteřin
O servery, bezpečnost i rozšiřování se postaráme my.
3. Správa a rozšiřování
Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte své aplikace bez obav
Sledujte výkon, připojujte domény a automaticky znovu implementujte.
Implementujte přímo z IDE. Bez ovládacího panelu
Funkce Agentic Deployment propojí vaše vývojové prostředí (IDE) se spravovanou infrastrukturou Hostingeru. Umožňuje tak rychlou implementaci aplikací s důrazem na kód – přímo z editoru nebo přes GitHub pro správu verzí a týmovou spolupráci.
Bezproblémově spouštějte webové aplikace Node.js, PHP nebo WordPress projekty.
Jednotná měsíční cena bez skrytých poplatků
Cloud Startup
Optimalizováno pro firemní weby a e-shopy.
Zdroje
