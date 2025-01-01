Od 190,99 Kč/měs. - bez dalších poplatků

Implementujte webové aplikace Node.js

Spusťte React, Next.js, Vite a další webové aplikace za pár minut. Vy píšete kód, my zajišťujeme provoz. Rychlá implementace bez nečekaných výdajů a DevOps.

Doména na 1 rok zdarma Firemní e-mail zdarma na 1 rok Bezplatné spravované SSL certifikáty
30denní záruka vrácení peněz
Implementujte webové aplikace Node.js

Spoléhá na nás více než 1 milion vývojářů po celém světě

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Vše podstatné. Žádné zbytečnosti.

Cenově dostupné

Nejvýhodnější nabídka na trhu. Jedna měsíční cena – bez nepříjemných překvapení.

Kompletní správa

Vy kódujete, my zajišťujeme provoz. O servery a bezpečnost se staráme my.

Výkon bez starostí

Součástí je Hostinger CDN, WAF a ochrana proti DDoS.

Důraz na kód

Implementujte přímo z IDE – VS Code, Cursor, Claude nebo jakéhokoli AI asistenta.

Integrovaný výkonný ekosystém

Doména a firemní e-mail na rok zdarma a navíc bezplatné spravované SSL certifikáty.

Rozumí si s vašimi technologiemi

Kompatibilita s React, Next.js, Vite, Vue.js a dalšími frameworky. Bez omezení. Tvořte podle sebe.

Nahrajte svůj kód. O zbytek se postaráme my

1. Připojte svůj projekt

Připojte GitHub, nahrajte ZIP nebo implementujte s AI kódovacím asistentem

Automaticky rozpoznáme váš framework a postaráme se o build příkazy. Vy můžete rovnou spouštět.

1. Připojte svůj projekt

2. Okamžitá implementace

Spusťte svou webovou aplikaci Node.js za pár vteřin

O servery, bezpečnost i rozšiřování se postaráme my.

2. Okamžitá implementace

3. Správa a rozšiřování

Mějte vše pod kontrolou a rozšiřujte své aplikace bez obav

Sledujte výkon, připojujte domény a automaticky znovu implementujte.

3. Správa a rozšiřování
Nové

Implementujte přímo z IDE. Bez ovládacího panelu

Funkce Agentic Deployment propojí vaše vývojové prostředí (IDE) se spravovanou infrastrukturou Hostingeru. Umožňuje tak rychlou implementaci aplikací s důrazem na kód – přímo z editoru nebo přes GitHub pro správu verzí a týmovou spolupráci.

Bezproblémově spouštějte webové aplikace Node.js, PHP nebo WordPress projekty.

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Lokální implementace. Globální dosah

Pro rychlejší načítání si vyberte serverovou lokaci nebo CDN co nejblíže svým návštěvníkům. Máme datacentra a CDN po celém světě: v Severní Americe, Evropě, Asii, Jižní Americe, Jižní Africe a Austrálii.

Lokální implementace. Globální dosah

Jednotná měsíční cena bez skrytých poplatků

Pusťte se bez obav do práce. S naší 30denní zárukou vrácení peněz nic neriskujete.

Cloud Startup

Optimalizováno pro firemní weby a e-shopy.

Startup
Professional
Enterprise

Zdroje

5 webových aplikací Node.js
NOVÉ
Počet jader CPU: 2
RAM: 3 GB
100 GB NVMe úložiště
2 000 000 inodů (souborů a adresářů)
100 PHP procesů a vláken (workerů)
Počet webů 100
659,99 KčUŠETŘETE 71 %
190,99  Kč /měs.

+ měsíce ZDARMA

Na 48 měsíců. 608.99 Kč/měsíc při obnovení

Doména na 1 rok zdarma
Neomezené SSL
ZDARMA
7denní zkušební verze Horizons
ZDARMA
E-mailové schránky / web: 10 (na rok zdarma)
ZDARMA
Spravovaný hosting pro WordPress, WooCommerce a aplikace Node.js
CDN v ceně
Vyhrazená IP adresa
Prioritní nonstop odborná podpora
NOVÉ
30denní záruka vrácení peněz
AI SEO
Zobrazit všechny funkce

Zobrazená cena je měsíční sazba bez příslušných daní. Celková cena balíčku, kterou je třeba zaplatit předem při objednávce, zahrnuje měsíční sazbu vynásobenou počtem měsíců ve vašem balíčku spolu s příslušnými daněmi.

Často kladené otázky

Jaké frameworky podporujete?

Jak se tento typ hostingu liší od VPS hostingu?

Existuje nějaký limit návštěvnosti nebo poplatky za jeho překročení?

Mohu implementovat ze soukromých GitHub repozitářů?

Nabízíte bezplatnou podporu při migraci?