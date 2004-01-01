Alkaen 7,49 €/kk - ei lisämaksuja

Ota käyttöön Node.js-verkkosovelluksesi

Toimita React, Next.js, Vite ja muut verkkosovellukset minuuteissa. Sinä koodaat, me suoritamme sen. Nopeat käyttöönotot, ei yllätyslaskuja, ei DevOpsia.

Ilmainen domain vuodeksi Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota käyttöön Node.js-verkkosovelluksesi

Tukee yli miljoonaa kehittäjää maailmanlaajuisesti

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Kaikki olennainen. Ei turhaa hölynpölyä.

Edullinen

Markkinoiden paras hinta-laatusuhde. Yksi kuukausihinta – ei yllätyksiä.

Täysin hallinnoitu

Sinä koodaat, me pidämme sen verkossa. Palvelimet ja tietoturva — hoidossa.

Sisäänrakennettu suorituskyky

Hostingerin CDN, WAF ja DDoS-suojaus sisältyvät hintaan.

Koodi ensin

Ota käyttöön suoraan IDE:stä – VS Code, Cursor, Claude tai mikä tahansa AI-avustaja.

Tehokas ekosysteemi sisäänrakennettuna

Ilmainen verkkotunnus ja yrityssähköposti vuodeksi, sekä ilmaiset hallinnoidut SSL-sertifikaatit.

Toimii pinosi kanssa

Toimii Reactin, Next.js:n, Viten, Vue.js:n ja muiden kanssa. Ei sidottuja ratkaisuja. Rakenna omalla tavallasi.

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajasta

Kehys tunnistetaan automaattisesti, koontikomennot käsitellään, ja toimittaminen voi alkaa.

1. Yhdistä projektisi

2. Ota välittömästi käyttöön

Julkaise Node.js-verkkosovelluksesi sekunneissa

Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidettuna.

2. Ota välittömästi käyttöön

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pysy hallinnassa ja skaalaa luottavaisin mielin

Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

3. Hallinnoi ja skaalaa
Uusi

Ota käyttöön suoraan IDE:stä — ohjauspaneelia ei tarvita

Agenttikäyttöönotto yhdistää IDE-ympäristösi Hostingerin hallittuun infrastruktuuriin, mikä mahdollistaa nopeat, koodia edeltävät sovellusten käyttöönotot – suoraan editoristasi tai GitHubin kautta versionhallintaa ja tiimiyhteistyötä varten.

Käynnistä Node.js-verkkosovelluksia, PHP- tai WordPress-projekteja poistumatta koodausprosessistasi.

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.

Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Yksi kuukausihinta, ei piilokuluja

Aloita täysin luottavaisin mielin. 30 päivän tyytyväisyystakuumme tekee siitä riskitöntä.

Cloud Startup

Optimoitu yrityksille ja verkkokauppasivustoille

Startup
Professional
Enterprise

Resurssit

5 Node.js-verkkosovellusta
UUSI
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
2 000 000 inodea (tiedostoa ja hakemistoa)
100 PHP workeria
100 sivustoa
25,99 €SÄÄSTÄ 71%
7,49  € /kk

+ kk ILMAISEKSI

48 kuukauden jaksolle. 23.99€/kk uusiessasi tilauksen

Ilmainen domain vuodeksi
Rajaton SSL
ILMAINEN
7 päivän Horizons-kokeilujakso
ILMAINEN
10 postilaatikkoa sivustoa kohti – ilmainen vuoden ajan
ILMAINEN
Hallinnoitu webhotelli WordPressille, WooCommercelle ja Node.js-sovelluksille
Sisältää CDN:n
Dedikoitu IP-osoite
24/7 Priority-asiantuntijatuki
UUSI
30 päivän tyytyväisyystakuu
AI-SEO-valmius
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

UKK

Mitä kehyksiä tuetaan?

Miten tämä eroaa virtuaalipalvelimesta?

Onko liikennerajoituksia tai ylitysmaksuja?

Voinko ottaa käyttöön yksityisiä GitHub-arkistoja?

Onko ilmaista tukea siirtoon saatavilla?