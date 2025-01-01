Distribuer Node.js frontend-webappen din

Send React, Next.js, Vite og andre webapper på få minutter. Du koder, vi kjører det. Rask utrulling, ingen overraskende regninger, null DevOps.

Fungerer med React, Next.js, Vite, Vue.js og andre. Ingen bindinger. Bygg på din måte.

Implementer direkte fra IDE – VS Code, Cursor, Claude eller en hvilken som helst AI-assistent.

Du koder, vi holder det på nett. Servere og sikkerhet – håndtert.

Rammeverket ditt er automatisk oppdaget, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sendes.

Koble til GitHub, last opp et postnummer eller distribuer fra AI-kodeassistenten

Agentic Deployment kobler IDE-en din til Hostingers administrerte infrastruktur, noe som muliggjør raske, kode-første appdistribusjoner – direkte fra editoren din eller via GitHub for versjonskontroll og teamsamarbeid.

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.

Én månedspris, ingen skjulte avgifter Kom i gang i full trygghet. Vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti betyr at det er risikofritt.

Cloud Startup Optimalisert for bedrifts- og ecommerce-nettsider Startup Professional Enterprise Ressurser 5 Node.js frontend-nettapper NY 2 CPU-kjerner 3 GB RAM 100 GB NVMe-lagring 2 000 000 inoder (filer og kataloger) 100 PHP brukere 100 nettsider kr 313,99 SPAR 71% kr 90,99 /mnd + måneder gratis Velg plan For 48-månedsperiode. kr 289.99/måned når du fornyer Gratis domene i 1 år Ubegrenset SSL GRATIS 7-dagers Horizons-prøveperiode GRATIS 10 postkasser per nettside – gratis i 1 år GRATIS Administrert hosting for WordPress, WooCommerce og Node.js frontend-apper CDN inkludert Dedikert IP-adresse Prioritert ekspertstøtte 24/7 NY 30-dagers tilbakebetalingsgaranti AI SEO-klar

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.