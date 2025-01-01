Fra kr 90,99/mnd - ingen ekstra gebyrer

Distribuer Node.js frontend-webappen din

Send React, Next.js, Vite og andre webapper på få minutter. Du koder, vi kjører det. Rask utrulling, ingen overraskende regninger, null DevOps.

Gratis domene i 1 år Gratis bedrifts-e-post i 1 år Gratis administrerte SSL-er
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Forsyner 1 million utviklere over hele verden

Alt det viktige. Uten tull

Rimelig

Markedets beste verdi. Én månedspris – ingen overraskelser.

Fullt administrert

Du koder, vi holder det på nett. Servere og sikkerhet – håndtert.

Innebygd ytelse

Hostinger CDN-, WAF- og DDoS-beskyttelse inkludert.

Kode først

Implementer direkte fra IDE – VS Code, Cursor, Claude eller en hvilken som helst AI-assistent.

Kraftig økosystem innebygd

Gratis domene og bedrifts-e-post i 1 år, pluss gratis administrerte SSL-er.

Fungerer med din stack

Fungerer med React, Next.js, Vite, Vue.js og andre. Ingen bindinger. Bygg på din måte.

Send inn koden din. Vi tar det videre herfra

1. Koble prosjektet ditt

Koble til GitHub, last opp et postnummer eller distribuer fra AI-kodeassistenten

Rammeverket ditt er automatisk oppdaget, byggekommandoer håndteres, og du er klar til å sendes.

2. Implementer umiddelbart

Lanser Node.js-webappen din på sekunder

Servere, sikkerhet og skalering – alt tatt hånd om. (Backend-støtte kommer snart)

3. Administrer og skaler

Behold kontrollen og skaler med selvtillit

Overvåk ytelse, tilordne domener og distribuer på nytt automatisk.

Nyhet

Implementer direkte fra IDE. Ingen dashbord nødvendig

Agentic Deployment kobler IDE-en din til Hostingers administrerte infrastruktur, noe som muliggjør raske, kode-første appdistribusjoner – direkte fra editoren din eller via GitHub for versjonskontroll og teamsamarbeid.

Start Node.js-nettapper, PHP- eller WordPress-prosjekter uten å forlate kodeflyten din.

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Velg en serverplassering eller et CDN nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre og CDN-er over hele verden: Nord-Amerika, Europa, Asia, Sør-Amerika, Sør-Afrika og Australia.

Lokal distribusjon. Global rekkevidde

Én månedspris, ingen skjulte avgifter

Kom i gang i full trygghet. Vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti betyr at det er risikofritt.

Cloud Startup

Optimalisert for bedrifts- og ecommerce-nettsider

Startup
Professional
Enterprise

Ressurser

5 Node.js frontend-nettapper
NY
2 CPU-kjerner
3 GB RAM
100 GB NVMe-lagring
2 000 000 inoder (filer og kataloger)
100 PHP brukere
100 nettsider
kr 313,99SPAR 71%
kr  90,99 /mnd

+ måneder gratis

For 48-månedsperiode. kr 289.99/måned når du fornyer

Gratis domene i 1 år
Ubegrenset SSL
GRATIS
7-dagers Horizons-prøveperiode
GRATIS
10 postkasser per nettside – gratis i 1 år
GRATIS
Administrert hosting for WordPress, WooCommerce og Node.js frontend-apper
CDN inkludert
Dedikert IP-adresse
Prioritert ekspertstøtte 24/7
NY
30-dagers tilbakebetalingsgaranti
AI SEO-klar
Se alle funksjoner

Prisen som vises er den månedlige prisen eksklusiv gjeldende avgifter. Den totale prisen for planen som skal betales på forhånd ved kassen inkluderer den månedlige prisen multiplisert med antall måneder i planen din, sammen med eventuelle gjeldende avgifter.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke rammeverk støttes?

Hvordan skiller dette seg fra VPS-hosting?

Er det noen trafikkgrense eller gebyr for overforbruk?

Kan jeg distribuere private GitHub-repositorier?

Finnes det gratis migreringssupport?