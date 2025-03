Hostinger anmeldelser

Fantastisk kundeservice

Jeg hadde et problem med å registrere et gratis domene etter eget valg, og teamet reagerte faktisk raskt, og med et snev av omsorg og sympati. Jeg ble så imponert over deres engasjement for brukertilfredshet at jeg vil distribuere webapplikasjonen min i produksjon med Hostinger, og mulig jeg faktisk samarbeider med dere.