Hostinger: opiniones

Estoy enamorada de Hostinger, desde la perspectiva del usuario final hasta la de un afiliado. Tienen un soporte increíble, tanto por chat en directo, email y administrador de cuentas. ¡Nunca tuve problemas con el hosting y el Cloud hosting es muy RÁPIDO! Siempre lo recomiendo a mis clientes. He usado varios proveedores de hosting, no hubo uno que fuera mejor en panel de control, soporte, precios, rendimiento, etc. Otra vez, ¡enamorada de Hostinger!