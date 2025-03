El nombre de dominio es como la dirección de un sitio, y todos los sitios webs que se encuentran online cuentan con uno. Los dominios hacen más simple la navegación en internet, como una alternativa a las direcciones IP.

La extensión de dominio es la última parte del nombre de dominio, lo que sigue después del punto final. Pueden ser genéricos (.com, .net, .online) o especificar el propósito del sitio (.store, .edu, .co, .uk).