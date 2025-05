ये डोमेन एक्सटेंशन Hostinger पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध हैं: .xyz, .com, .online, .link, .shop, .live, .digital, .tech, .space, .website, .email, .fun, .click, .site, .uno, .in, .host, .store, .press, .me, .help.

ये सभी प्रतिष्ठित डोमेन एक्सटेंशन्स हैं और इनकी बढ़ती मांग के चलते सभी तरह के बिज़नेस इनका उपयोग कर सकते हैं। समय रहते अपना डोमेन एक्सटेंशन जल्दी खरीद लें।