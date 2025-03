호스팅어에서 등록할 수 있는 무료 도메인은: .xyz, .com, .online, .link, .shop, .live, .digital, .tech, .space, .website, .email, .fun, .click, .site, .uno, .in, .host, .store, .press, .me, .help가 있습니다.

이러한 도메인 확장자는 신뢰성이 높고 수요가 높으므로 이용 가능한 상태라면 바로 확보하시길 추천드립니다.