Reģistrācijai ir pieejami šādi bezmaksas domēna paplašinājumi: .xyz, .com, .online, .link, .shop, .live, .digital, .tech, .space, .website, .email, .fun, .click, .site, .uno, .in, .host, .store, .press, .me, .help.

Visi šie domēna paplašinājumi ir ļoti uzticami un pašlaik pieprasīti, tāpēc reģistrē savu paplašinājumu, kamēr vēl vari.