Domeniile gratuite care sunt disponibile pentru înregistrare la Hostinger sunt: .xyz, .com, .online, .link, .shop, .live, .digital, .tech, .space, .website, .email, .fun, .click, .site, .uno, .in, .host, .store, .press, .me, .help.

Aceste extensii de domenii pot fi utilizate pentru orice afacere, pentru că sunt foarte renumite și solicitate, deci ia-l pe al tău cât timp este disponibil.