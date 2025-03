Recenzii Hostinger

Echipa pentru Customer Success e tare!

Am înregistrat un domeniu greșit și am avut nevoie să fac câteva modificări. Am contactat echipa de suport Customer Success, am primit informațiile necesare și site-ul meu web a fost schimbat pe domeniul corect. Agne a fost cea care m-a ajutat din echipa de suport. După ce s-a conectat, ea a rezolvat totul în 10 minute. Rapid și Eficient! Nu puteam să sper la un serviciu mai bun.