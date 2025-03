Hostinger Anmeldelser

Bedst, billigste og højeste kvalitets hostingudbyder!!

Jeg var på udkig efter en hostingudbyder til en overkommelig pris, som også havde kvaliteten i orden. Efter at have sammenlignet nogle anmeldelser besluttede jeg mig for at vælge hostinger. Og uden nogen fortrydelse. Alt gik godt og frem for alt meget hurtigt. Meget god hjemmeside med meget tydelig forklaring af indstillinger og migrering af en eksisterende hjemmeside. Migreringen gik perfekt og oprettelse af en ekstra hjemmeside med domæne (gratis tilbud) havde et SSL-problem, men dette blev løst meget hurtigt og meget godt af deres professionelle og kundevenlige support!!! Helpdesk er også tilgængelig 24/7 og de reagerer virkelig hurtigt og er meget serviceorienterede, aldrig oplevet før !!! For mig er dette stærkt anbefalet for dem, der søger en billig, høj kvalitet, og pålidelig hostingudbyder !!!