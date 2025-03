Cloud-pakker tilbyder en dedikeret IP-adresse sammen med dedikerede ressourcer fra et netværk af servere for at sikre maksimal ydelse og oppetid. Med disse pakker kan du få 4 gange mere hastighed og total kontrol over servernes ressourcer for at maksimere deres potentiale.

Hostinger bruger CloudLinux med LVE-containere. I denne opsætning får hver bruger en container med ressourcegrænser for at opretholde en jævn drift.

Det betyder, at de ressourcer, du får, kan sammenlignes med en virtuel privatserver (VPS). Men i modsætning til VPS behøver du ikke teknisk ekspertise for at opsætte og administrere cloud hosting - det er lige så nemt som at bruge administreret webhosting.

Når din hjemmeside har brug for flere ressourcer, kan du opgradere fra webhosting til cloud hosting direkte via medlemsområdet med blot nogle få klik.