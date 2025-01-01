Black Friday : Obtenez des mois supplémentaires gratuits

Hébergement web professionnel pour agences

Un support WordPress prioritaire 24 h/24, 7 j/7 Nouvelle infrastructure avec isolation complète des sites Un partage d'accès par site pour une collaboration efficace Économisez en hébergeant jusqu'à 300 sites sur un seul plan
Agency Startup

Optimisé pour les entreprises et les sites d'e-commerce.

Startup
Professional
Growth

Ressources

6 cœurs de CPU
12 Go de RAM
300 Go de stockage NVMe
4 000 000 inodes (fichiers et répertoires)
100 sites web
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
CA$ 96.99ÉCONOMISEZ 58 %
CA$  40.99 /mois

+ mois gratuits

Offre limitée

Abonnement de 12 mois. Vous paierez 68.99 CA$/mois au moment du renouvellement.

Support expert prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
Isolation complète du site web
Inédit
Partage d'accès par site
Inédit
CDN illimité
GRATUIT
Certificats SSL illimités
GRATUIT
Adresse IP dédiée
Hébergement infogéré pour WordPress et WooCommerce
Sauvegardes quotidiennes
Applications PHP/HTML personnalisées
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Jake Sinclair Designer de marque

Chez Hostinger, l'incroyable expérience client et la facilité de la migration depuis mon ancien hébergeur m'ont impressionné,

Jake Sinclair

Designer de marque | jakesinclair.ca

Dino Valdez Co-fondateur de RSNL Creative

J'apprécie vraiment l'interface utilisateur. Je peux créer un projet pour un client et le lancer en 30 minutes.

Dino Valdez

Co-fondateur de RSNL Creative | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar Graphiste et web designer

Les spécialistes Hostinger ont toujours été là pour m'aider dès que j'avais du mal à migrer les noms de domaine de mes clients ou à accéder au backend de mon site.

Mohamed Yaseen Sattar

Graphiste et web designer | designbymys.com

Support francophone disponible 24 h/24, 7 j/7

Support d'experts à tout moment
Temps de réponse rapide, moins de 2 minutes
Des spécialistes qui parlent plus de 8 langues, y compris le français, pour une communication fluide.
L'un des meilleurs services de support client sur le marché. Les experts vous aident instantanément et vous donnent des solutions détaillées et pratiques. Je recommande !

Le meilleur support du secteur. Incroyable. Ne cesse jamais d'impressionner. Continuez ainsi !

Un support rapide et de qualité. Une entreprise qui donne toujours la priorité à ses clients !

Migration de site web gratuite et facile

Il vous suffit d'envoyer une demande de migration, et notre équipe se chargera du reste.
Le processus prend généralement environ 20 minutes.
Migrez autant de sites web que vous le souhaitez. Aucuns frais. Aucun souci.
Des performances exceptionnelles

Performances 12 fois supérieures : les serveurs web LiteSpeed optimisés vous offrent de meilleures performances WordPress
Vitesse 40 % plus rapide : connexion automatique à votre data center local dans notre réseau mondial, sans frais supplémentaires
Disponibilité de 99,9 % garantie
30 % plus rapide : connexion automatique à votre data center local dans notre réseau mondial, sans frais supplémentaires
Une sécurité fiable

Sauvegardes automatiques régulières et authentification à deux facteurs pour assurer la sécurité de vos fichiers
Certificats SSL illimités pour sécuriser le trafic de votre site web
Protection proactive contre les attaques DDoS grâce à des serveurs de noms sécurisés par Cloudflare
Commissions de parrainage pour vous. Remises pour vos clients.

Gagnez jusqu'à 200 $ par parrainage et profitez des promotions spéciales pour atteindre jusqu'à 400 $ !
Offrez 20 % de réduction à vos clients sur leur premier plan d'hébergement ou email.
Recommandez un plan adapté à votre client.
Gérez vos clients référencés avec un outil de partage d'accès facile.
FAQ sur l'hébergement web professionnel

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'hébergement web pour agences.

Qu'est-ce que l'hébergement web pour agences ?

Quel type de support proposez-vous ?

Combien puis-je gagner grâce au programme de parrainage ?

Combien de clients puis-je gérer avec Hostinger ?

Comment puis-je avoir accès aux sites de mes clients ?

Quel type d'accès aurai-je ?

Combien coûte l'adhésion au programme de parrainage ?

Quel type de support proposez-vous ?

Puis-je migrer des sites web existants vers Hostinger ?