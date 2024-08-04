Jusqu'à -67 % sur n8n auto-hébergé
n8n auto-hébergé : flux de travail IA sans code
Connectez vos flux de travail, intégrez vos données
Automatisation sans codage
Facile à configurer et à gérer
Choisissez le template qui vous convient le mieux : n8n, n8n avec mode file d'attente, ou un template n8n avec accès à plus de 100 flux de travail préconçus.
Flux de travail illimités
Avec n8n auto-hébergé, les possibilités d'automatisation sont illimitées, ce qui vous permet de continuer à évoluer.
Obtenez plus, payez moins
Avec un plan d'hébergement VPS, accédez aux fonctionnalités n8n et à de nombreux avantages, à faible coût et avec un excellent rapport qualité-prix.
Nœuds personnalisés de la communauté
Accédez à davantage de services et d'outils grâce aux noeuds personnalisés développés par la communauté n8n.
Un hébergement VPS fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger. Leur disponibilité est constamment excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et réellement utile.
Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀
Enfin une société d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support client de Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée et je n'aurais pas pu être plus impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support client ont fait preuve d'une patience et d'une rigueur remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS de Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne en permanence et est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption, jamais de panne.
L'entreprise se porte bien, je suis très satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. Les prix sont moins élevés que chez certaines autres entreprises proposant de très bonnes configurations VPS et des plans payants attractifs.
Gérez votre VPS avec l'IA
Surveillez la santé de votre serveur n8n
Gardez un œil sur les performances de votre VPS. Obtenez des informations détaillées sur l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque afin de détecter et corriger les problèmes rapidement.
Gérez les paramètres de sécurité
Configurez et mettez à jour les règles de pare-feu, les clés SSH et le DNS inversé pour assurer la sécurité, l'accessibilité et une gestion optimale de votre serveur.
Gérez les sauvegardes et les snapshots
Créez des sauvegardes et des snapshots pour protéger vos données et restaurez votre VPS directement depuis la discussion.