En fonction de vos besoins, choisissez l'un des plans d'hébergement VPS suivants (n8n auto-hébergé est inclus dans tous les plans) :

KVM 1 : CA$ 6.99/mois

KVM 2 : CA$ 8.99/mois

KVM 4 : CA$ 13.99/mois

KVM 4 : CA$ 27.99/mois

Avant de choisir votre plan, analysez attentivement vos exigences. Par exemple, le plan KVM 2 comprend deux cœurs de CPU virtuels, 8 Go de RAM et 100 Go de stockage NVMe SSD. Il convient parfaitement aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux boutiques en ligne. Commencez par un plan adapté à vos besoins actuels et passez à un plan supérieur à tout moment.

Si vous disposez déjà d'un plan d'hébergement VPS, améliorez-le en quelques clics depuis hPanel. Si vous rencontrez un problème, notre équipe de support client se tient à votre disposition 24 h/24, 7 j/7. Nous offrons également une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, pour que vous puissiez tester nos services sans aucun risque.