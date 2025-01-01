Que vous gériez une boutique en ligne vendant des centaines de produits ou un site d'entreprise accueillant des centaines de milliers de visiteurs chaque mois, l'hébergement sur serveur cloud vous offre la puissance nécessaire pour profiter de performances élevées et d'une disponibilité constante, tout en restant facile à utiliser.

C'est également le choix parfait pour les développeurs web et les agences qui gèrent simultanément plusieurs clients et projets. Les plans d'hébergement cloud font d'ailleurs partie des services que nous proposons pour les agences.

Avec hPanel, vous pouvez accéder aux comptes de vos clients depuis le vôtre, organiser les sites web avec des étiquettes personnalisées, inviter votre équipe à collaborer sur des projets et surveiller tout ce qui est important pour vous : la sécurité du site, les performances, et plus encore.