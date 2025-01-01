Jusqu'à -84% sur le
créateur de sites internet
Créez un site web en toute simplicité
Nom de domaine gratuit Build your site fast, with AI Support client en ligne 24h/24 et 7j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Création de site internet en 3 étapes faciles
1. Choisissez comment le créer
Décrivez ce dont vous avez besoin en quelques phrases et laissez l'IA vous créer un site unique. Sinon, vous pouvez choisir parmi plus de 150 templates conçus par des designers.
2. Personnalisez votre site web
Gardez ce que vous aimez. Supprimez ce dont vous n'avez pas besoin. Déplacez facilement les éléments et expérimentez avec différentes palettes de couleurs et polices. Aucune compétence en codage ou en design web nécessaire.
3. Publiez le site
Sélectionnez le nom de domaine parfait pour votre entreprise ou votre projet, et lancez votre tout nouveau site web avec des performances et une sécurité sur lesquelles vous pouvez compter.
Commencez à vendre en ligne plus rapidement grâce à l'IA
Décrivez votre boutique et laissez l'IA créer une vitrine et des pages produits à fort potentiel de conversion.
Importez les images de vos produits pour créer des descriptions et supprimer les arrière-plans instantanément.
Vendez jusqu'à 600 produits avec plus de 100 moyens de paiement et sans frais de transaction cachés.
Choisissez le template de site web qui vous inspire
Profitez de 150 templates réactifs et conçus par des designers, adaptés aux entreprises, aux boutiques d'e-commerce, aux portfolios, aux landing pages, aux blogs, et bien plus encore.
Créez un site web à votre façon
Perfectionnez votre création de site internet sans effort grâce à nos outils de personnalisation conviviaux et intuitifs.
Glisser-déposer
Sélectionnez tout simplement le contenu qui vous intéresse, glissez-le là où vous le souhaitez et déposez-le.
Utilisez le réseau intelligent
Gardez un alignement parfait lorsque vous peaufinez votre site web.
Modifiez les couleurs et polices
Explorez ce qui capture vraiment l'essence de votre marque ou de votre projet.
Personnalisez les éléments
Réorganisez les éléments pour créer le site web de vos rêves.
Édition sur ordinateur et mobile
Créez, éditez et publiez votre site web en toute simplicité sur l'appareil de votre choix.
Le créateur de sites internet de Hostinger simplifie tellement le processus de création d'un site que j'ai du mal à y croire.
Faites-vous remarquer grâce au marketing et au SEO intégrés
Créez, envoyez et suivez vos campagnes email avec Hostinger Reach
Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des emails marketing prêts à l'envoi.
Intégrations marketing simplifiées
Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics, et bien plus encore.
Outils SEO intégrés
Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'assistant SEO IA de Hostinger.
Facilitez le parcours client en activant le contact instantané via WhatsApp.
Obtenez des crédits Google Ads en effectuant une dépense éligible dans les 60 jours. Des conditions générales s'appliquent.
Support francophone disponible 24 h/24, 7 j/7
Contactez-nous par chat en direct ou par email, selon vos préférences.
Aucun temps d'attente : en moyenne, nous répondons en moins de 3 minutes.
Nos agents maîtrisent plus de 8 langues, y compris le français, pour vous garantir une communication fluide.
FAQ sur le créateur de sites internet
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur notre créateur de sites internet.