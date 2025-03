O Criador de Sites da Hostinger e o plano de alojamento estão equipados com tecnologia de IA integrada e oferecem templates de sites totalmente personalizáveis, permitindo que crie o seu próprio site em minutos, sem qualquer conhecimento técnico. Pode personalizar tudo facilmente, desde adicionar novas páginas até editar layouts, usando as suas próprias imagens, texto, cores de fundo e fontes.

Para alcançar o público certo e garantir que os clientes o conseguem encontrar nos motores de pesquisa, use as nossas ferramentas de marketing integradas e recursos de IA. Use as nossas poderosas ferramentas, como o Gerador de Logos IA para criar um logotipo exclusivo, o Escritor IA para gerar conteúdo otimizado para SEO e o Heatmap de IA para identificar as áreas do seu site que irão atrair mais atenção dos visitantes.

O Criador de Sites da Hostinger fornece uma variedade de ferramentas de eCommerce, simplificando o lançamento da sua loja online para vender serviços e produtos. Com apenas alguns cliques, pode facilmente personalizar, adicionar, editar e excluir itens no seu site de eCommerce, bem como gerir clientes, vendas, envios e impostos – tudo numa única plataforma.