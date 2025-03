Website erstellen

Ja. Einer der Vorteile eines professionellen Website-Builders ist, dass Ihre Websites von Anfang an mobilfreundlich sind.

Sie können Ihre eigene Website bauen, ohne sich um die mobile Version kümmern zu müssen - unser Online-Website-Baukasten passt Ihre Inhalte automatisch so an, dass sie perfekt auf jede Bildschirmgröße passen. Das garantiert ein nahtloses Nutzererlebnis auf allen Geräten und verhilft Ihrer Website zu einer besseren Platzierung in den Suchmaschinen.

Zudem können Sie so eine Website direkt von Ihrem Smartphone aus erstellen und starten. Weitere Informationen finden Sie in unserem Tutorial Wie man eine Website mit dem Hostinger Mobile Editor erstellt.